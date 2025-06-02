Автофіксація в Україні: 340 камер контролюють дороги у 18 областях

За п'ять років роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР в Україні встановлено 340 камер, які наразі працюють у 27 містах та 18 областях.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, за п'ять років правоохоронці винесли понад 14,5 мільйонів постанов стосовно порушників швидкісного режиму та тих, хто ігнорував правила проїзду смугою громадського транспорту.

"Швидкість й надалі залишається однією з найпоширеніших причин ДТП із тяжкими наслідками. У 2024 році поліцейські зафіксували 10 163 таких ДТП, у яких загинуло 1 770 осіб, а 12 624 отримали тілесні ушкодження різного ступеня", - наголосив він.

Білошицький додав, що система автоматичної фіксації порушень є важливим кроком для України на шляху до реалізації принципів Vision Zero. Ця стратегія має на меті зниження смертності на дорогах до нуля.

Нагадаємо, за три квартали 2024 року камерами автофіксації було виявлено понад 3,2 млн порушень правил дорожнього руху. Цей показник у 1,7 раза перевищує минулорічний за аналогічний період, та є рекордом за останні 5 років.