Долги за штрафы ПДД превысили 10 млрд грн: почему счета украинцев блокируют без предупреждения

В Украине количество долгов из-за неуплаченных штрафов за нарушение ПДД составляет почти 9 миллионов, а общая сумма долга превысила 10 млрд грн. Об этом в интервью Delo.ua рассказал основатель и CEO сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

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Эти цифры звучат не только как проблема государственного бюджета — для миллионов украинцев это ежедневный риск остаться без доступа к своим банковским средствам.

"Худшее то, что большинство людей узнают свои долги уже после блокировки счета банком", — объясняет Денис Дмитров в интервью Delo.ua.

По данным "Опендатабот", по состоянию на конец прошлого года в Украине было открыто более 1,8 миллиона исполнительных производств , связанных с неоплаченными штрафами. А каждое такое производство – это фактическая команда государственному исполнителю арестовать средства на счетах, причем массово и автоматически. Банк сообщает об этом только постфактум.

На этом болевом моменте и построен бизнес-модель "Штрафы UA". Через этот сервис можно оплатить онлайн и получить гарантированное списание штрафа: "Вы платите штраф через наш сервис. Сразу после этого он переходит в статус "Уплачено, ожидает подтверждения от ГКСУ (казначейство)". То есть деньги уже в казначействе, и как только подтверждение поступает в реестр штрафов (а это обычно 1–2 дня) — мы присылаем вам уведомление, что штраф погашен полностью", — объясняет работу сервиса его учредитель. Этот сервис ежемесячно обрабатывает более 80 тыс. штрафов, из которых более 30 тыс. оплачиваются пользователями в течение месяца.

Кроме того, по данным Дениса Дмитрова, его сервис предупреждает об открытом судебным исполнителем производстве до момента ареста средств, таким образом "Штрафы UA" снижает риск блокирования счетов пользователей.

"Мы уже направили более 100 000 предупреждений о долгах — именно в тот момент, когда еще можно избежать блокировки. Это касается не только физлиц, но и компаний, где ответственность за штрафы лежит на директоре", — добавляет Дмитров.

Сервис "Штрафы UA" интегрирован с 26 государственными реестрами, такими как база штрафов по ПДД, и база парковочных штрафов в 19 городах (которые администрирует не полиция, а муниципальные инспекции), и автоматическая система исполнительных производств.

Добавим, что 26 мая в Верховной Раде зарегистрирован законопроект , предлагающий изменить подход к ответственности за превышение скорости движения транспортными средствами. В частности, авторы инициативы хотят упразднить так называемый "нештрафованный минимум" в 20 км/ч и ввести новую, более детализированную шкалу ответственности.