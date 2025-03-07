Правительство сменило руководителя Госстата: Вернера перевели в Госслужбу по делам детей

Кабинет министров Украины уволил Игоря Вернера с должности главы Государственной службы статистики Украины и назначил на его место Арсена Макарчука. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 7 марта.

О кадровых переменах сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Вернер, возглавлявший Госстат с 2019 года, теперь вступит в должность заместителя председателя Государственной службы по делам детей – он будет отвечать за цифровое развитие, трансформации и цифровизацию.

Также правительство приняло решение об увольнении:

Игоря Клименко – с должности заместителя председателя Госагентства по развитию мелиораций, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

– с должности заместителя председателя Госагентства по развитию мелиораций, рыбного хозяйства и продовольственных программ. Сергея Дехтяренко – с должности заместителя председателя Госслужбы геологии и недр по вопросам цифрового развития.

Новые назначения на эти должности пока не объявлены.