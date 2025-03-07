Уряд змінив керівника Держстату: Вернера перевели до Держслужби у справах дітей

Кабінет міністрів України звільнив Ігоря Вернера з посади голови Державної служби статистики України та призначив на його місце Арсена Макарчука. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 7 березня.

Про кадрові зміни повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Вернер, який очолював Держстат із 2019 року, тепер обійме посаду заступника голови Державної служби у справах дітей – він відповідатиме за цифровий розвиток, трансформації та цифровізацію.

Також уряд ухвалив рішення про звільнення:

Ігоря Клименка – з посади заступника голови Держагентства з розвитку меліорацій, рибного господарства та продовольчих програм.

– з посади заступника голови Держагентства з розвитку меліорацій, рибного господарства та продовольчих програм. Сергія Дехтяренка – з посади заступника голови Держслужби геології та надр з питань цифрового розвитку.

Нові призначення на ці посади поки що не оголошено.