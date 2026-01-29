Запланована подія 2

Правительство совершенствует административные процедуры в системе "єДозвіл"

Минэкономики
Правительство обновило административные процедуры / Минэкономики

Кабинет министров Украины принял постановление, направленное на усовершенствование административных процедур в системе "єДозвіл". Решение предусматривает дальнейшую цифровизацию и автоматизацию процессов, а также унификацию правил предоставления разрешительных и лицензионных услуг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Постановление обновляет подходы к предоставлению отдельных административных услуг, которые на первом этапе реализуются через "єДозвіл". Изменения касаются сфер ветеринарной практики, туроператорской деятельности, образовательной деятельности на дошкольном уровне, обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также предоставления выводов о предельных сроках расчетов.

Одним из ключевых новшеств стала полная цифровизация административных процедур. В частности, оцифрованы процессы оставления заявления без движения, без рассмотрения и закрытия производства. Теперь вместо автоматического отказа заявитель получает возможность устранить выявленные недостатки в поданных документах.

Также прошла унификация правил в соответствии с законом Украины "Об административной процедуре". Унифицирована терминология и подходы к отказам, обжалование решений, прекращение действия лицензий и закрытие производств, что повышает прозрачность и предсказуемость взаимодействия бизнеса с государством.

Отдельный блок изменений относится к сфере ветеринарной практики. Деятельность в данной области переходит от декларирования к лицензированию с полной цифровизацией процесса. В систему "єДозвіл" интегрирован модуль автоматической проверки документов и предусмотрена автоматическая верификация данных через электронные реестры.

Для субъектов хозяйствования в сфере ветеринарной практики установлен переходный период: ранее поданные декларации остаются в силе в течение трех месяцев, в течение которых необходимо получить соответствующую лицензию.

Принятое постановление усиливает роль "єДозвіл" как базовой цифровой инфраструктуры разрешительных и лицензионных процедур, формируя удобные, прозрачные и унифицированные правила взаимодействия бизнеса с органами власти.

Заметим, платформа "єДозвіл", созданная для упрощения разрешительных процедур для бизнеса, за год работы обеспечила оформление более 6000 деклараций. Наиболее популярной услугой стала подача деклараций о соответствии материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.

Автор:
Татьяна Гойденко