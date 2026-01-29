Уряд удосконалює адміністративні процедури в системі "єДозвіл"

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, спрямовану на вдосконалення адміністративних процедур у системі "єДозвіл". Рішення передбачає подальшу цифровізацію та автоматизацію процесів, а також уніфікацію правил надання дозвільних і ліцензійних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Постанова оновлює підходи до надання окремих адміністративних послуг, які на першому етапі реалізуються через "єДозвіл". Зміни стосуються сфер ветеринарної практики, туроператорської діяльності, освітньої діяльності на дошкільному рівні, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також надання висновків щодо граничних строків розрахунків.

Одним із ключових нововведень стала повна цифровізація адміністративних процедур. Зокрема, оцифровано процеси залишення заяви без руху, без розгляду та закриття провадження. Відтепер замість автоматичної відмови заявник отримує можливість усунути виявлені недоліки у поданих документах.

Також відбулася уніфікація правил відповідно до закону України "Про адміністративну процедуру". Уніфіковано термінологію та підходи до відмов, оскарження рішень, припинення дії ліцензій і закриття проваджень, що підвищує прозорість і передбачуваність взаємодії бізнесу з державою.

Окремий блок змін стосується сфери ветеринарної практики. Діяльність у цій галузі переходить від декларування до ліцензування з повною цифровізацією процесу. У систему "єДозвіл" інтегровано модуль автоматичної перевірки документів та передбачено автоматичну верифікацію даних через електронні реєстри.

Для суб’єктів господарювання у сфері ветеринарної практики встановлено перехідний період: раніше подані декларації залишаються чинними протягом трьох місяців, упродовж яких необхідно отримати відповідну ліцензію.

Ухвалена постанова посилює роль "єДозволу" як базової цифрової інфраструктури дозвільних і ліцензійних процедур, формуючи зручні, прозорі та уніфіковані правила взаємодії бізнесу з органами влади.

Зауважимо, платформа “єДозвіл”, створена для спрощення дозвільних процедур для бізнесу, за рік роботи забезпечила оформлення понад 6000 декларацій. Найпопулярнішою послугою стала подача декларацій про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.