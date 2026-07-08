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Правительство выделило более 69,5 млн грн в защиту энергетических объектов Херсонщины

Денис Шмигаль
Правительство выделило более 69,5 млн грн в защиту энергетических объектов Херсонщины / Минэнерго

На реконструкцию и строительство защитных сооружений второго уровня на критически важных энергетических объектах Херсонской области Кабинет Министров выделил более 69,5 миллионов гривен. Все работы по обустройству инженерной защиты продолжаются согласно утвержденному графику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

В ходе проверки объектов руководство области и представители власти обсудили текущее состояние строительства и оценили потребности в дополнительном финансировании, необходимом для своевременного и полного завершения всех запланированных работ.

Поставки гуманитарной помощи для энергосектора

Кроме финансирования защитных сооружений Министерство энергетики Украины продолжает системно поддерживать критическую инфраструктуру региона через свои гуманитарные хабы.

В целом, начиная с 2022 года, предприятия энергетического сектора Херсонщины получили:

  • 748,1 тонн гуманитарной помощи за все время полномасштабного вторжения;
  • 28,6 тонн оборудования и спецтехники, которые передали энергетикам с начала 2026 года.

Среди оказанной помощи – силовые трансформаторы, генераторы разной мощности, аккумуляторы, а также легковые автомобили и специализированная техника. Автопарк и оборудование используются ремонтными бригадами для оперативной ликвидации последствий обстрелов и поддержки стабильного энергообеспечения населенных пунктов области.

Напомним, ранее сообщалось, что на восстановление Херсонщины в этом году уйдет почти 6,3 млрд грн. В правительстве планируют направить почти 6,3 миллиарда гривен на все проекты восстановления Херсонской области.

Автор:
Максим Кольц