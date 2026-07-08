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Уряд виділив понад 69,5 млн грн на захист енергетичних об'єктів Херсонщини

Денис Шмигаль
Уряд виділив понад 69,5 млн грн на захист енергетичних об'єктів Херсонщини / Міненерго

На реконструкцію та будівництво захисних споруд другого рівня на критично важливих енергетичних об'єктах Херсонської області Кабінет Міністрів виділив понад 69,5 мільйона гривень. Наразі всі роботи з облаштування інженерного захисту тривають згідно із затвердженим графіком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Під час перевірки об'єктів керівництво області та представники влади обговорили поточний стан будівництва та оцінили потреби в додатковому фінансуванні, яке необхідне для своєчасного та повного завершення всіх запланованих робіт.

Поставки гуманітарної допомоги для енергосектору

Окрім фінансування захисних споруд, Міністерство енергетики України продовжує системно підтримувати критичну інфраструктуру регіону через свої гуманітарні хаби.

Загалом починаючи з 2022 року підприємства енергетичного сектору Херсонщини отримали:

  • 748,1 тонни гуманітарної допомоги за весь час повномасштабного вторгнення;
  • 28,6 тонни обладнання та спецтехніки, які передали енергетикам з початку 2026 року.

Серед наданої допомоги — силові трансформатори, генератори різної потужності, акумулятори, а також легкові автомобілі та спеціалізована техніка. Цей автопарк та обладнання використовуються ремонтними бригадами для оперативної ліквідації наслідків обстрілів і підтримки стабільного енергозабезпечення населених пунктів області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на відновлення Херсонщини цьогоріч піде майже 6,3 млрд грн. У Уряді планують спрямувати майже 6,3 мільярда гривень на всі проєкти відновлення Херсонської області.

Автор:
Максим Кольц