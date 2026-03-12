Запланована подія 2

Правительство запускает проект для тренировки ИИ в беспилотных системах на основе данных с поля боя

Правительство запускает проект для тренировки ИИ

Правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта, позволяющего партнерам тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, проектом предусматривается новый формат сотрудничества между государством, украинскими производителями вооружения и международными партнерами.

Производители оборонных технологий получат доступ к специальной ИИ-платформе, разработанной Министерством обороны. Она позволит безопасно тренировать алгоритмы для автономных систем без прямого доступа к чувствительным базам данных.

Ожидается, что это поможет ускорить развитие беспилотных технологий и новые решения для фронта.

Свириденко отметила, что Украина сейчас имеет уникальный массив данных с реального поля боя, который чрезвычайно ценен для развития оборонных технологий. По ее словам, международные компании проявляют значительный интерес к таким данным для усовершенствования систем искусственного интеллекта.

В правительстве считают, что использование данных позволит расширить технологические возможности Сил обороны Украины и повысить эффективность выявления и поражения противника на поле боя.

Напомним, Министерство обороны в январе-феврале 2026 года законтрактовало рекордное количество мультикоптеров для нужд фронта. Военные получат минимум вдвое больше дронов, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко