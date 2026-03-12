Запланована подія 2

Уряд запускає проєкт для тренування ШІ у безпілотних системах на основі даних з поля бою

дрони-перехоплювачі, спеціалізовані FPV для ураження повітряних цілей
Уряд запускає проєкт для тренування ШІ

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який дозволить партнерам тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, проєкт передбачає новий формат співпраці між державою, українськими виробниками озброєння та міжнародними партнерами.

Виробники оборонних технологій отримають доступ до спеціальної ШІ-платформи, розробленої Міністерством оборони. Вона дозволить безпечно тренувати алгоритми для автономних систем без прямого доступу до чутливих баз даних.

Очікується, що це допоможе пришвидшити розвиток безпілотних технологій та впровадження нових рішень для фронту.

Свириденко зазначила, що Україна нині має унікальний масив даних з реального поля бою, який є надзвичайно цінним для розвитку оборонних технологій. За її словами, міжнародні компанії проявляють значний інтерес до таких даних для вдосконалення систем штучного інтелекту.

В уряді вважають, що використання цих даних дозволить розширити технологічні можливості Сил оборони України та підвищити ефективність виявлення і ураження противника на полі бою.

Нагадаємо, Міністерство оборони у січні–лютому 2026 року законтрактувало рекордну кількість мультикоптерів для потреб фронту. Військові отримають мінімум удвічі більше дронів, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко