Правительство запускает прозрачный механизм финансирования государственных ИТ-проектов

Правительство приняло постановление, открывающее новый механизм отбора и финансирования государственных ІТ-проектов. Благодаря этому выделение средств на разработку второй очереди Государственной системы онлайн мониторинга (ГСОМ) будет происходить прозрачно и эффективно через систему DREAM.

Теперь все цифровые проекты, финансируемые в рамках Национальной программы информатизации, будут проходить проверку и рейтингование. Это позволит государству инвестировать только в сервисы, действительно приносящие пользу украинцам и уменьшающие коррупционные риски.

Как будет работать новый механизм

Процесс отбора проектов через систему DREAM будет проходить в несколько этапов:

Объявление отбора.

Представление заявлений в электронном виде через DREAM.

Оценка проектов в соответствии с требованиями.

Проверка специализированной комиссией.

Формирование прозрачного рейтинга.

Финальное утверждение Правительством перечня проектов для финансирования.

Это означает конец закрытого распределения средств: теперь выбор проектов будет происходить по принципу открытого рейтингования, как в ведущих инвестиционных компаниях.

К примеру, компания PlayCity сможет подать заявку через DREAM и начать разработку второй очереди ГСОМ, что поможет вывести сферу азартных игр из тени и повысить прозрачность рынка.

Добавим, по итогам февраля 2026 года объем экспорта компьютерных услуг Украины составил $544 млн. Согласно официальным данным Национального банка Украины, валютная выручка от ИТ-услуг продемонстрировала рост на 7,1% ($36 млн) по сравнению с январем текущего года.