Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство запускает прозрачный механизм финансирования государственных ИТ-проектов

работа, женщина, ноутбук
Госпроекты будут проходить открытый рейтинг для получения бюджетных средств / Freepik

Правительство приняло постановление, открывающее новый механизм отбора и финансирования государственных ІТ-проектов через систему DREAM.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Государственные ІТ-проекты в Украине

Правительство приняло постановление, открывающее новый механизм отбора и финансирования государственных ІТ-проектов. Благодаря этому выделение средств на разработку второй очереди Государственной системы онлайн мониторинга (ГСОМ) будет происходить прозрачно и эффективно через систему DREAM.

Теперь все цифровые проекты, финансируемые в рамках Национальной программы информатизации, будут проходить проверку и рейтингование. Это позволит государству инвестировать только в сервисы, действительно приносящие пользу украинцам и уменьшающие коррупционные риски.

  • Как будет работать новый механизм

Процесс отбора проектов через систему DREAM будет проходить в несколько этапов:

  • Объявление отбора.
  • Представление заявлений в электронном виде через DREAM.
  • Оценка проектов в соответствии с требованиями.
  • Проверка специализированной комиссией.
  • Формирование прозрачного рейтинга.
  • Финальное утверждение Правительством перечня проектов для финансирования.

Это означает конец закрытого распределения средств: теперь выбор проектов будет происходить по принципу открытого рейтингования, как в ведущих инвестиционных компаниях.

К примеру, компания PlayCity сможет подать заявку через DREAM и начать разработку второй очереди ГСОМ, что поможет вывести сферу азартных игр из тени и повысить прозрачность рынка.

Добавим, по итогам февраля 2026 года объем экспорта компьютерных услуг Украины составил $544 млн. Согласно официальным данным Национального банка Украины, валютная выручка от ИТ-услуг продемонстрировала рост на 7,1% ($36 млн) по сравнению с январем текущего года.

Автор:
Ольга Опенько