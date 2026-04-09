Уряд запускає прозорий механізм фінансування державних ІТ-проєктів
Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Державні ІТ-проєкти в Україні
Уряд ухвалив постанову, яка відкриває новий механізм відбору та фінансування державних ІТ-проєктів. Завдяки цьому виділення коштів на розробку другої черги Державної системи онлайн моніторингу (ДСОМ) відбуватиметься прозоро та ефективно через систему DREAM.
Відтепер усі цифрові проєкти, які фінансуються в межах Національної програми інформатизації, проходитимуть перевірку та рейтингування. Це дозволить державі інвестувати лише в сервіси, що справді приносять користь українцям і зменшують корупційні ризики.
- Як працюватиме новий механізм
Процес відбору проєктів через систему DREAM відбуватиметься у кілька етапів:
- Оголошення відбору.
- Подання заяв в електронному вигляді через DREAM.
- Оцінка проєктів на відповідність вимогам.
- Перевірка спеціалізованою комісією.
- Формування прозорого рейтингу.
- Фінальне затвердження Урядом переліку проєктів для фінансування.
Це означає кінець закритого розподілу коштів: тепер вибір проєктів відбуватиметься за принципом відкритого рейтингування, як у провідних інвестиційних компаніях.
Наприклад, компанія PlayCity зможе подати заявку через DREAM і розпочати розробку другої черги ДСОМ, що допоможе вивести сферу азартних ігор із тіні та підвищити прозорість ринку.
Додамо, за підсумками лютого 2026 року обсяг експорту комп'ютерних послуг України склав $544 млн. Згідно з офіційними даними Національного банку України, валютна виручка від ІТ-послуг продемонструвала зростання на 7,1% ($36 млн) порівняно з січнем поточного року.