Уряд запускає прозорий механізм фінансування державних ІТ-проєктів

Державні ІТ-проєкти в Україні

Уряд ухвалив постанову, яка відкриває новий механізм відбору та фінансування державних ІТ-проєктів. Завдяки цьому виділення коштів на розробку другої черги Державної системи онлайн моніторингу (ДСОМ) відбуватиметься прозоро та ефективно через систему DREAM.

Відтепер усі цифрові проєкти, які фінансуються в межах Національної програми інформатизації, проходитимуть перевірку та рейтингування. Це дозволить державі інвестувати лише в сервіси, що справді приносять користь українцям і зменшують корупційні ризики.

Як працюватиме новий механізм

Процес відбору проєктів через систему DREAM відбуватиметься у кілька етапів:

Оголошення відбору.

Подання заяв в електронному вигляді через DREAM.

Оцінка проєктів на відповідність вимогам.

Перевірка спеціалізованою комісією.

Формування прозорого рейтингу.

Фінальне затвердження Урядом переліку проєктів для фінансування.

Це означає кінець закритого розподілу коштів: тепер вибір проєктів відбуватиметься за принципом відкритого рейтингування, як у провідних інвестиційних компаніях.

Наприклад, компанія PlayCity зможе подати заявку через DREAM і розпочати розробку другої черги ДСОМ, що допоможе вивести сферу азартних ігор із тіні та підвищити прозорість ринку.

Додамо, за підсумками лютого 2026 року обсяг експорту комп'ютерних послуг України склав $544 млн. Згідно з офіційними даними Національного банку України, валютна виручка від ІТ-послуг продемонструвала зростання на 7,1% ($36 млн) порівняно з січнем поточного року.