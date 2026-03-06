Предприниматели Киевщины могут получить 20 000 грн помощи на работу "Пунктів незламності": детали

Власти Киевской области изменили условия программы "Конкурентоспособная Киевщина" на 2026-2027 годы и ввели новый инструмент поддержки для микро-, малого и среднего бизнеса, на базе которого работают “Пункти незламності”. Теперь предприниматели региона могут получить единовременную выплату в размере 20 тысяч гривен для обеспечения стабильной работы таких пунктов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Сегодня энергостойкость означает безопасность государства, стабильную экономику и нормальную жизнь наших общин. Именно поэтому Киевщина поддерживает предпринимателей, которые в сложное время помогают людям выстоять", - отметил он.

Деньги разрешено направить на следующие нужды:

приобретение бензиновых, дизельных или газовых генераторов;

покупку инверторов и аккумуляторных батарей;

ремонт энергетического оборудования;

закупку горючего для работы автономных источников питания.

Помощь доступна для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), представляющих микро-, малый или средний бизнес. Главным условием является верификация и официальное привлечение предприятия к сети "Пунктів незламності".

Кредитование под 0%

Кроме прямых выплат, в областном бюджете предусмотрено 25 млн. грн. на дополнительное возмещение процентов по государственной программе "5-7-9%".

Как отметил Калашник, это решение позволяет бизнесу, инвестирующему в создание собственной генерации электроэнергии, получать банковские кредиты фактически под 0% годовых. Данные шаги направлены на усиление устойчивости бизнеса и обеспечение стабильного функционирования общин региона в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Украине создана сеть из 13 362 "Пунктів незламності", обеспечивающих граждан теплом, связью и базовыми услугами в условиях энергетического террора.