Підприємці Київщини можуть отримати 20 000 грн допомоги на роботу пунктів незламності: деталі

Влада Київської області змінила умови програми "Конкурентоспроможна Київщина" на 2026–2027 роки та запровадила новий інструмент підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу, на базі якого працюють пункти незламності. Тепер підприємці регіону можуть отримати одноразову виплату у розмірі 20 тисяч гривень для забезпечення стабільної роботи таких пунктів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Сьогодні енергостійкість означає безпеку держави, стабільну економіку та нормальне життя наших громад. Саме тому Київщина підтримує підприємців, які в складний час допомагають людям вистояти", — зазначив він.

Гроші дозволено спрямувати на наступні потреби:

придбання бензинових, дизельних або газових генераторів;

купівлю інверторів та акумуляторних батарей;

ремонт енергетичного устаткування;

закупівлю пального для роботи автономних джерел живлення.

Допомога доступна для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП), які представляють мікро-, малий або середній бізнес. Головною умовою є верифікація та офіційне залучення підприємства до мережі пунктів незламності.

Кредитування під 0%

Окрім прямих виплат, в обласному бюджеті передбачено 25 млн грн на додаткове відшкодування відсотків за державною програмою "5–7–9%".

Як зауважив Калашник, це рішення дозволяє бізнесу, що інвестує у створення власної генерації електроенергії, отримувати банківські кредити фактично під 0% річних. Дані кроки спрямовані на посилення стійкості бізнесу та забезпечення стабільного функціонування громад регіону у 2026 році.

Раніше повідомлялося, що в Україні створено мережу з 13 362 пунктів незламності, які забезпечують громадян теплом, зв'язком та базовими послугами в умовах енергетичного терору.