Понад 13 тисяч пунктів незламності працюють по Україні на тлі масованих обстрілів

В Україні створено мережу з 13 362 пунктів незламності, які забезпечують громадян теплом, зв'язком та базовими послугами в умовах енергетичного терору. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

За даними відомства, з усієї кількості пунктів 9 025 працюють на постійній основі, а 4 337 – готові оперативно відкритися за потреби.

Усі пункти незламності забезпечені базовим обладнанням, включаючи генератори, засоби опалення, інтернет та інші необхідні ресурси.

Особливо складною наразі є ситуація у Тернополі, де досі тривають аварійно-пошукові роботи. Кількість загиблих внаслідок удару зросла до 31 людини, а 94 особи постраждали. Наразі 13 осіб вважаються безвісти зниклими.

"Поки понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України із залученням 50 одиниць техніки ліквідовують наслідки, в місті та області працюють пункти незламності. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон чи інші гаджети, скористатися інтернетом, отримати допомогу. У багатьох пунктах є аптечки, засоби першої допомоги, ковдри, питна вода та дитячі набори", - йдеться в повідомленні.

В Мінрозвитку зазначили, що координують роботу з обласними військовими адміністраціями, щоб забезпечити стабільне функціонування мережі пунктів незламності та готовність кожного з них до роботи за будь-яких умов.

Нагадаємо, унаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Уся вироблена електрика спрямовується виключно на потреби внутрішнього споживання.