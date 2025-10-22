Запланована подія 2

В Україні готові до роботи майже 13,5 тисяч "Пунктів незламності"

В Україні підготовлено 13 421 “Пунктів незламності”. З них майже 9 тисяч працюють у постійному режимі, а 4,5 тисячі - готові до відкриття у разі необхідності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що усі "Пункти незламності" забезпечені базовим обладнанням — генераторами, засобами опалення, інтернетом та іншими необхідними ресурсами.

Більш детальну інформацію про "Пункти незламності" можна отримати  у застосунку "Дія" в розділі “Незламність” , на порталі  "Незламність" та на офіційних ресурсах органів місцевого самоврядування.

У відомстві нагадують, що Росія продовжує щоденні обстріли критичної інфраструктури та логістики України. Ремонтні бригади та рятувальники усувають наслідки атак, з урахуванням безпекової ситуації.

Через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок 22 жовтня у Києві та більшості регіонів України застосовані аварійні відключення світла.

"Водопостачання працює на резервних джерелах живлення, тепло подається планово – на тих соцобʼєктах, які вже підключені до опалення. Комунальні служби поступово стабілізують ситуацію",- наголошують у Мінрозвитку.

Зауважимо, що через відключення світла люди можуть втрачати не тільки мобільний зв’язок, але й доступ до інтернету. Редакція Delo.ua дізналась, як краще зберігати зв’язок із близькими, якщо світла немає декілька годин або навіть у умовах блекауту. 

Автор:
Світлана Манько