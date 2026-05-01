Предприятие Тигипко построило новый вагон-платформу для ЕС

Предприятие ООО "ТАС Днепровагонмаш", входящее в группу "ТАС" Сергея Тигипко, построило по заказу австрийской компании TransAnt GmbH 60-футовый вагон-платформ новой конструкции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Днепровагонмаш".

Отмечается, что вагон-платформа новой конструкции проекта UNO типа Sgnss (железнодорожные грузовые вагоны типа Sgns/Sgns для перевозки контейнеров 20', 30', 40', 45') для европейского пути 1435 мм.

Также перед отгрузкой на территории предприятия были впервые проведены тормозные испытания новостройки. В рамках развития производственных мощностей под экспортную европейскую продукцию введено в эксплуатацию специализированное оборудование для проведения тормозных тестов.

"Завод продолжает соблюдать свои исторические традиции: именно 1 мая, согласно свидетельствам архивов, а именно в 1944 году, отмечен выпуск заводом первого 4-осного узкоколейного (1435 мм) вагона-платформы", - сообщили в "Днепровагонмаше".

Наряду с традиционной номенклатурой вагонов колеи 1520 мм, предприятие продолжает освоение продукции уже по европейским стандартам.

Отметим, "ТАС Днепровагонмаш" закончило 2025 год с убытком в 151,4 млн. грн. Это произошло на фоне падения спроса на грузовые вагоны в Украине и общего снижения объемов железнодорожных перевозок.