Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підприємство Тігіпка збудувало новий вагон-платформу для ЄС: їздитиме євроколією

"Дніпровагонмаш" почав постачання в ЄС нової платформи
"Дніпровагонмаш" почав постачання в ЄС нової платформи. Фото: facebook.com/dvmash

Підприємство ТОВ "ТАС Дніпровагонмаш", що входить до групи "ТАС" Сергія Тігіпка, збудувало на замовлення австрійської компанії TransAnt GmbH 60-футовий вагон-платформ нової конструкції 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Дніпровагонмаш".

Зазначається, що цей вагон-платформа нової конструкції проєкту UNO типу Sgnss (залізничні вантажні вагони типу Sgns/Sgns для перевезення контейнерів 20’, 30’, 40’, 45’) для європейської колії 1435 мм.

Також перед відвантаженням на території підприємства було уперше проведено гальмівні випробування новобудови. У рамках розвитку виробничих потужностей під експортну європейську продукцію введено в експлуатації спеціалізоване обладнання для проведення гальмівних тестів.

"Завод продовжує дотримуватися своїх історичних традицій: саме 1 травня, відповідно до свідчень архівів, а саме 1944 року, відзначено випуск заводом першого 4-вісного вузькоколійного (1435 мм) вагона-платформи", - повідомили у "Дніпровагонмаш".

Поруч з традиційною номенклатурою вагонів колії 1520 мм, підприємством продовжується опанування продукції вже за європейськими стандартами.

Зауважимо, "ТАС Дніпровагонмаш" закінчило 2025 рік зі збитком у 151,4 млн грн. Це сталося на фоні падіння попиту на вантажні вагони в Україні та загального зниження обсягів залізничних перевезень.

Автор:
Світлана Манько