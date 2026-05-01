Підприємство Тігіпка збудувало новий вагон-платформу для ЄС: їздитиме євроколією

Підприємство ТОВ "ТАС Дніпровагонмаш", що входить до групи "ТАС" Сергія Тігіпка, збудувало на замовлення австрійської компанії TransAnt GmbH 60-футовий вагон-платформ нової конструкції

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Дніпровагонмаш".

Зазначається, що цей вагон-платформа нової конструкції проєкту UNO типу Sgnss (залізничні вантажні вагони типу Sgns/Sgns для перевезення контейнерів 20’, 30’, 40’, 45’) для європейської колії 1435 мм.

Також перед відвантаженням на території підприємства було уперше проведено гальмівні випробування новобудови. У рамках розвитку виробничих потужностей під експортну європейську продукцію введено в експлуатації спеціалізоване обладнання для проведення гальмівних тестів.

"Завод продовжує дотримуватися своїх історичних традицій: саме 1 травня, відповідно до свідчень архівів, а саме 1944 року, відзначено випуск заводом першого 4-вісного вузькоколійного (1435 мм) вагона-платформи", - повідомили у "Дніпровагонмаш".

Поруч з традиційною номенклатурою вагонів колії 1520 мм, підприємством продовжується опанування продукції вже за європейськими стандартами.

Зауважимо, "ТАС Дніпровагонмаш" закінчило 2025 рік зі збитком у 151,4 млн грн. Це сталося на фоні падіння попиту на вантажні вагони в Україні та загального зниження обсягів залізничних перевезень.