Предприятию, которое проектирует и производит приборы для энергетики, ищут управляющего
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющего активами ЧАО "Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения" (КЦКБА) – предприятия, которое проектирует и производит приборы для энергетики.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Об активе
Отмечается, что активы включают:
- 99,33% уставного капитала предприятия;
- свыше 18 тыс. кв. м недвижимости;
- компрессорную станцию;
- базу отдыха в Киевской области;
- 14 авто;
- 471 ед. оборудование.
В АРМА отмечают, что предложения по проектам программ управления или коммерческим предложениям принимаются до 8 октября 2025 года.
Актив передан в АРМА определением следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.
