Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,38

--0,12

Наличный курс:

USD

41,31

41,22

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Предприятию, которое проектирует и производит приборы для энергетики, ищут управляющего

АРМА
Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющего активами ЧАО "Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения" (КЦКБА) – предприятия, которое проектирует и производит приборы для энергетики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Отмечается, что активы включают:

  • 99,33% уставного капитала предприятия;
  • свыше 18 тыс. кв. м недвижимости;
  • компрессорную станцию;
  • базу отдыха в Киевской области;
  • 14 авто;
  • 471 ед. оборудование.
Фото 2 — Предприятию, которое проектирует и производит приборы для энергетики, ищут управляющего
Фото 3 — Предприятию, которое проектирует и производит приборы для энергетики, ищут управляющего
Фото 4 — Предприятию, которое проектирует и производит приборы для энергетики, ищут управляющего
Фото 5 — Предприятию, которое проектирует и производит приборы для энергетики, ищут управляющего

В АРМА отмечают, что предложения по проектам программ управления или коммерческим предложениям принимаются до 8 октября 2025 года.

Актив передан в АРМА определением следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.

Ранее АРМА объявило конкурс на управление ЧАО "Сегежа Ориана Украина", предприятием в Калуше Ивано-Франковской области, производящем бумажную продукцию.

Автор:
Светлана Манько