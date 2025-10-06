Предприятию, которое проектирует и производит приборы для энергетики, ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющего активами ЧАО "Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения" (КЦКБА) – предприятия, которое проектирует и производит приборы для энергетики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Отмечается, что активы включают:

99,33% уставного капитала предприятия;

свыше 18 тыс. кв. м недвижимости;

компрессорную станцию;

базу отдыха в Киевской области;

14 авто;

471 ед. оборудование.

В АРМА отмечают, что предложения по проектам программ управления или коммерческим предложениям принимаются до 8 октября 2025 года.

Актив передан в АРМА определением следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.

