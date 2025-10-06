Підприємству, що проєктує та виробляє прилади для енергетики, шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя для активів ПрАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування» (КЦКБА) – підприємства, яке проєктує та виробляє прилади для енергетики.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Зазначається, що активи включають:

99,33% статутного капіталу підприємства;

понад 18 тис. кв. м нерухомості;

компресорну станцію;

базу відпочинку на Київщині;

14 авто;

471 од. обладнання.

В АРМА зауважують, що пропозиції щодо проєктів програм управління або комерційних пропозицій приймаються до 8 жовтня 2025 року.