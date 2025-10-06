Запланована подія 2

Підприємству, що проєктує та виробляє прилади для енергетики, шукають управителя

Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя  для активів ПрАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування» (КЦКБА) – підприємства, яке проєктує та виробляє прилади для енергетики.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Зазначається, що активи включають:

  • 99,33% статутного капіталу підприємства; 
  • понад 18 тис. кв. м нерухомості;
  • компресорну станцію;
  • базу відпочинку на Київщині;
  • 14 авто;
  • 471 од. обладнання.
В АРМА зауважують, що пропозиції щодо проєктів програм управління або комерційних пропозицій приймаються до 8 жовтня 2025 року.