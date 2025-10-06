- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Підприємству, що проєктує та виробляє прилади для енергетики, шукають управителя
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя для активів ПрАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування» (КЦКБА) – підприємства, яке проєктує та виробляє прилади для енергетики.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Про актив
Зазначається, що активи включають:
- 99,33% статутного капіталу підприємства;
- понад 18 тис. кв. м нерухомості;
- компресорну станцію;
- базу відпочинку на Київщині;
- 14 авто;
- 471 од. обладнання.
В АРМА зауважують, що пропозиції щодо проєктів програм управління або комерційних пропозицій приймаються до 8 жовтня 2025 року.