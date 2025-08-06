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Предупреждение о фейковых запросах от имени Delo.ua

Delo.ua предупреждает о мошенниках
Delo.ua предупреждает о мошенниках

Delo.ua стало известно, что некоторые люди от имени издания рассылают запросы на информацию.

Сообщаем, что редакция получила запрос, направленный известной компании и подписанный якобы корреспондентом Delo.ua Александром Коринским, однако такой человек не работает в нашем издании. Телефон, указанный на конверте письма, согласно запросам в Google, принадлежит Андрею Лохматову, который давно не является нашим сотрудником (скриншоты добавлены ниже).

Также просим обратить внимание, что редакция не использует почту Gmail – все официальные запросы/ответы ведутся только с домена delo.ua или ekonomika.ua.

Просим прощения и призываем быть внимательными. Если вы получили запрос на бланке, похожем на Delo.ua, а email для контакта в запросе не содержит @delo.ua или @ekonomika.ua, просим связаться с контент-директором Галиной Панченко по адресу [email protected].

Фото 2 — Предупреждение о фейковых запросах от имени Delo.ua
Фото 3 — Предупреждение о фейковых запросах от имени Delo.ua
Фото 4 — Предупреждение о фейковых запросах от имени Delo.ua
Фото 5 — Предупреждение о фейковых запросах от имени Delo.ua