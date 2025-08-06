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Попередження про фейкові запити від імені Delo.ua

Delo.ua попереджає про шахраїв
Delo.ua попереджає про шахраїв

Delo.ua стало відомо, що деякі люди від імені видання розсилають запити на інформацію. 

Повідомляємо, що редакція отримала запит, направлений відомій компанії і підписаний нібито кореспондентом Delo.ua Олександром Корінським, однак така людина не працює в нашому виданні. Телефон, зазначений на конверті листа, згідно з запитами у Google, належить Андрію Лохматову, який давно не є нашим співробітником (скриншоти додано нижче).

Також просимо звернути увагу на те, що редакція не використовує пошту Gmail – всі офіційні запити/відповіді ведуться лише з домену delo.ua або ekonomika.ua.

Просимо вибачення і закликаємо бути пильними. Якщо ви отримали запит на бланку, схожому на Delo.ua, а email для контакту в запиті не містить @delo.ua або @ekonomika.ua, просимо зв'язатися з контент-директором Галиною Панченко за адресою [email protected].

Фото 2 — Попередження про фейкові запити від імені Delo.ua
Фото 3 — Попередження про фейкові запити від імені Delo.ua
Фото 4 — Попередження про фейкові запити від імені Delo.ua
Фото 5 — Попередження про фейкові запити від імені Delo.ua