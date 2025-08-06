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Попередження про фейкові запити від імені Delo.ua
Delo.ua стало відомо, що деякі люди від імені видання розсилають запити на інформацію.
Повідомляємо, що редакція отримала запит, направлений відомій компанії і підписаний нібито кореспондентом Delo.ua Олександром Корінським, однак така людина не працює в нашому виданні. Телефон, зазначений на конверті листа, згідно з запитами у Google, належить Андрію Лохматову, який давно не є нашим співробітником (скриншоти додано нижче).
Також просимо звернути увагу на те, що редакція не використовує пошту Gmail – всі офіційні запити/відповіді ведуться лише з домену delo.ua або ekonomika.ua.
Просимо вибачення і закликаємо бути пильними. Якщо ви отримали запит на бланку, схожому на Delo.ua, а email для контакту в запиті не містить @delo.ua або @ekonomika.ua, просимо зв'язатися з контент-директором Галиною Панченко за адресою [email protected].