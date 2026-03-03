Присвоение нефтепровода и отмывание денег: дело Медведчука направлено в суд

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по отношению к бывшему народному депутату Виктору Медведчуку, который организовал масштабную схему присвоения государственного нефтепровода стоимостью 1,4 млрд грн и легализовал более 29,9 млн евро преступных доходов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует генеральный прокурор Руслан Кравченко.

О ходе расследования

Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов бывший народный депутат создал и возглавил организованную группу, фактически похитившую у государства часть магистрального нефтепровода. На тот момент стоимость объекта составила 1,4 млрд грн.

Для реализации схемы организаторы во главе с эксдепутатом привлекали экспертов, чтобы предоставить заведомо ложные выводы в судах, а также злоупотребляли своими полномочиями на разных уровнях.

Получив контроль над нефтепроводом, участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн евро доходов, полученных преступным путем.

Бывшему депутату инкриминирована организация завладения имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделка экспертных выводов.

Поскольку подозреваемый находится на территории России, расследование проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia – заочно). Материалы для других участников схемы выделены в отдельное производство – они находятся в розыске.

Правоохранительные органы отмечают, что государство продолжает активные меры по розыску, аресту и конфискации активов лиц, причастных к преступлениям против государства и коррупции, как в Украине, так и за рубежом.

Детали дела

Правоохранители собрали доказательства по делу о незаконной приватизации нефтепровода "Самара-Западное направление". На их основе экснардепу Виктору Медведчуку и четырем бывшим топ-менеджерам компании "Прикарпатзападтранс" доложено о подозрении в завладении и управлении нефтепроводом.

Подозрения выдвинуты по следующим статьям:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 – злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 – введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа;

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 – завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 – организация приобретения, владения и использования средств, предшествующих легализации доходов.

По материалам следствия, реализацию схемы Медведчук начал в 2015 году в координации с чиновниками Украины и РФ. Он привлек третьих лиц, получивших руководящие должности на предприятии, которое провело приватизацию нефтепровода.

После распада СССР нефтепровод "Самара-Западное направление" оставался в собственности России. Украина добивалась своего права через суды, и только в 2014-2015 годах Апелляционный и Высший хозяйственные суды подтвердили украинскую собственность.

Однако при поддержке тогдашнего руководства Украины Медведчук упразднил решение через Ровенский хозяйственный суд и организовал продажу нефтепровода швейцарской компании, контролируемой участниками схемы.

После захвата объекта Медведчук и его сообщники эксплуатировали нефтепровод через компанию "Прикарпатзападтранс", а доходы переводили на счета аффилированных иностранных компаний.

С мая 2019 прокачка дизельного горючего через нефтепровод была остановлена для возвращения объекта в государственную собственность.

В январе 2024 г. Верховный суд Украины окончательно подтвердил, что украинская часть нефтепровода является государственной собственностью.