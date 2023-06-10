"Труба Медведчука": БЭБ определилось с подозреваемым в неуплате фингарантом 244 миллиона гривен пошлины

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении руководителю столичного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Как говорится в сообщении ведомства, должностные лица компании, предоставляющей финансовые гарантии, не уплатили пошлину при наступлении гарантийного случая, что нанесло государственному бюджету ущерб в размере более 244 миллионов гривен.

"Сотрудники компании-перевозчика нарушили таможенный режим "транзит" во время перемещения нефтепродуктов по магистральному нефтепроводу с территории РФ в Венгрию в 2020-2022 годах. В этом случае уплатить пошлину в государственный бюджет должна была компания, выступившая финансовым гарантом", - отмечают в БЭБ.

В рамках расследования детективы также установили, что бенефициарные собственники финансового гаранта подконтрольны депутату Верховной Рады-"беглецу", который в начале года был лишен гражданства Украины.

Напомним, что о разоблачении этой схемы БЭБ сообщало еще в феврале. Тогда по результатам обысков нескольких нежилых помещений были изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта и брокерских услуг, а также документация, подтверждающая уклонение от таможенных платежей, и другие документы.

Кроме того, при обыске помещений Энергетической таможни Государственной таможенной службы были изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение на изменение таможенного режима.

Расследование ведется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов) при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора и оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины.

Напомним, что еще в апреле 2021 года Украина национализировала трубопровод компании "Прикарпатзападтранс", ведущий в Венгрию и по которому в Украину поступало из России дизельное топливо. Эту структуру связывали с депутатом Рады и председателем политсовета запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Нефтепродуктопровод был передан в управление "Укртранснафты" на пять лет.

Впрочем, Медведчук был передан самой Украиной в Россию в сентябре 2022 года в обмен на 200 украинских военных, а до этого с апреля находился под арестом по делу о государственной измене после непродолжительного исчезновения в начале прошлого года во время российского военного вторжения. До этого он с мая 2021 года находился под домашним арестом. В начале января он был лишен украинского гражданства президентом Владимиром Зеленским и, следовательно, утратил мандат в парламенте

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