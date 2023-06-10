"Труба Медведчука": БЕБ визначилося з підозрюваним у несплаті фінгарантом 244 мільйонів гривень мита

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру керівнику столичного підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Як ідеться в повідомленні відомства, службові особи компанії, яка надає фінансові гарантії, не сплатила мито при настанні гарантійного випадку, що завдало державному бюджету збитки у розмірі понад 244 мільйона гривень.

"Працівники компанії-перевізника порушили митний режим "транзит" під час переміщення нафтопродуктів магістральним нафтопроводом з території РФ до Угорщини у 2020-2022 роках. У цьому випадку сплатити мито до державного бюджету мала компанія, яка виступила фінансовим гарантом", - зазначають у БЕБ.

У межах розслідування детективи також встановили, що бенефіціарні власники фінансового гаранта підконтрольні депутату Верховної Ради-"утікачу", який на початку року був позбавлений громадянства України.

Нагадаємо, що про викриття цієї схеми БЕБ повідомляло ще в лютому. Тоді за результатами обшуків декількох нежитлових приміщень було вилучено документи щодо надання послуг фінгаранта та брокерських послуг, а також документацію, що підтверджує уникнення сплати митних платежів, та інші документи.

Окрім того, під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби було вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл на зміну митного режиму.

Розслідування здійснється за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків) за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

Нагадаємо, що ще в квітні 2021 року Україна націоналізувала трубопровод компанії "Прикарпатзахідтранс", що веде до Угорщини і яким до України надходило з Росії дизельне паливо. Цю структуру пов'язували з депутатом Ради та головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком. Нафтопродуктопровід був переданий в управління "Укртранснафті" на п'ять років.

Втім, Медведчук був переданий самою ж Україною до Росії у вересні 2022 року в обмін на 200 українських військових, а до цього з квітня перебував під арештом у справі про державну зраду після нетривалого зникнення на початку минулого року під час російського військового вторгенння. До цього він з травня 2021 року перебував під домашнім арештом. На початку січня він був позбавлений українського громадянства президентом Володимиром Зеленським і, відтак, втратив мандат в парламенті.

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