Привласнення нафтопроводу і відмивання грошей: справа Медведчука скерована до суду

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата Віктора Медведчука, який організував масштабну схему привласнення державного нафтопроводу вартістю 1,4 млрд грн та легалізував понад 29,9 млн євро злочинних доходів.

Як пише Delo.ua, про це інформує генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Про хід розслідування

Слідство встановило, що протягом 2015–2018 років колишній народний депутат створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. На той момент вартість об’єкта становила 1,4 млрд грн.

Для реалізації схеми організатори на чолі з ексдепутатом залучали експертів, щоб надати завідомо неправдиві висновки у судах, а також зловживали своїми повноваженнями на різних рівнях.

Отримавши контроль над нафтопроводом, учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих злочинним шляхом.

Колишньому депутату інкриміновано організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.

Оскільки підозрюваний перебуває на території Росії, розслідування проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia – заочно). Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження – вони перебувають у розшуку.

Правоохоронні органи наголошують, що держава продовжує активні заходи з розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, причетних до злочинів проти держави та корупції, як в Україні, так і за кордоном.

Деталі справи

Правоохоронці зібрали докази у справі щодо незаконної приватизації нафтопроводу "Самара–Західний напрямок". На їхній основі екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом колишнім топменеджерам компанії "Прикарпатзахідтранс" повідомлено про підозру у заволодінні та управлінні нафтопроводом.

Підозри висунуті за такими статтями:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 – зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 – введення в оману суду або іншого уповноваженого органу;

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 – заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 – організація набуття, володіння та використання коштів, що передували легалізації доходів.

За матеріалами слідства, реалізацію схеми Медведчук розпочав у 2015 році у координації з високопосадовцями України та РФ. Він залучив третіх осіб, які отримали керівні посади на підприємстві, що здійснило приватизацію нафтопроводу.

Після розпаду СРСР нафтопровід "Самара–Західний напрямок" залишався у власності Росії. Україна домагалася свого права через суди, і лише у 2014–2015 роках Апеляційний та Вищий господарські суди підтвердили українську власність.

Проте за підтримки тодішнього керівництва України Медведчук скасував рішення через Рівненський господарський суд та організував продаж нафтопроводу швейцарській компанії, контрольованій учасниками схеми.

Після захоплення об’єкта Медведчук і його спільники експлуатували нафтопровід через компанію "Прикарпатзахідтранс", а прибутки переводили на рахунки афілійованих іноземних компаній.

З травня 2019 року прокачування дизельного пального через нафтопровід було зупинено для повернення об’єкта у державну власність.

У січні 2024 року Верховний суд України остаточно підтвердив, що українська частина нафтопроводу є державною власністю.