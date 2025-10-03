ПриватБанк сообщил о временной приостановке операций с карточками

В ночь на 4 октября ПриватБанк проведет технические работы. Временно не будут работать карточные операции, банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы.

Технические работы в ПриватБанке

В ночь на 4 октября с 00.05 до 6.30 ПриватБанк будет проводить регламентные работы процессингового центра. В настоящее время будут недоступны все карточные операции, а также работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Обычно такие работы выполняются ночью, когда большинство клиентов не совершают сделок. Если вы планируете оплату картой, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов, отмечают в пресс-службе.

Напомним, ПриватБанк объявил о внедрении нового международного стандарта SWIFT ISO 20022 для всех SWIFT-переводов. Это позволит украинцам быстрее и удобнее отправлять и получать средства за границу, уменьшит задержки и обеспечит полный контроль на каждом этапе операции.