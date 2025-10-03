ПриватБанк повідомив про тимчасове призупинення операцій з картками

У ніч на 4 жовтня ПриватБанк проведе технічні роботи. Тимчасово не працюватимуть карткові операції, банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Технічні роботи у ПриватБанку

У ніч на 4 жовтня з 00:05 до 6:30 ПриватБанк проводитиме регламентні роботи процесингового центру. У цей час будуть недоступні всі карткові операції, а також робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Зазвичай такі роботи виконуються вночі, коли більшість клієнтів не здійснюють операцій.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь чи відкласти на кілька годин", – наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, ПриватБанк оголосив про впровадження нового міжнародного стандарту SWIFT ISO 20022 для всіх SWIFT-переказів. Це дозволить українцям швидше та зручніше відправляти і отримувати кошти за кордон, зменшить затримки та забезпечить повний контроль на кожному етапі операції.