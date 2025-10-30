Продажа государственных банков: правительство утвердило порядок привлечения советника

Правительство приняло постановление "Об утверждении Порядка привлечения советника по продаже пакетов акций банков". Документ определяет механизм конкурсного отбора советника, его задачи и полномочия

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства финансов.

В частности, советник будет готовить предложения и рекомендации по порядку проведения конкурса, оценке участников, способам продажи акций, повышению их стоимости и другим вопросам, связанным с подготовкой к приватизации банков государственного сектора.

Привлечение профессионального советника будет способствовать:

прозрачной подготовке к приватизации банков;

уменьшению доли государства в банковском секторе;

привлечению инвестиций в государственный бюджет;

развитии конкуренции на финансовом рынке.

В Минфине отмечают, что документ разработан во исполнение Закона Украины "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков" и направлен на обеспечение прозрачного и эффективного процесса подготовки к продаже акций системно важных банков, доля которых принадлежит государству (кроме АО "Ощадбанк" и АО "Укрэксимбанк").

Напомним, что недавно правительство приняло решение о начале подготовки к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале АО "Сенс Банк" и АБ "Укргазбанк" с целью сокращения доли государственной собственности в банковском секторе и привлечения средств от продаж в госбюджет.

Уменьшение доли государства в банковском секторе является одной из приоритетных операционных целей Минфина.

Государственные банки

За время войны доля государства в банковском секторе увеличилась до 56% по размеру общих активов, а количество подконтрольных государству банков достигло семи.

В настоящее время в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор банк.

Укргазбанк национализировался во время кризиса 2008-2009 годов. ПриватБанк стал государственным в конце 2016 года, когда чуть не обанкротился. Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк национализировали во время полномасштабной войны из-за связи их владельцев с Россией.

НБУ разделяет планы правительства и Министерства финансов уменьшить удельный вес госбанков хотя бы до 25%, но не исключают, что приватизация государственных Укргазбанка и Сенс Банка в 2025 году невозможна из-за длительного процесса подготовки.

Глава НБУ Андрей Пышный в начале августа заявлял, что Укргазбанк и Сенс Банк первые в очереди начала процесса приватизации.