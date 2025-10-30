Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Наличный курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продажа государственных банков: правительство утвердило порядок привлечения советника

заседание правительства
Заседание правительства 29 октября / Правительственный портал

Правительство приняло постановление "Об утверждении Порядка привлечения советника по продаже пакетов акций банков". Документ определяет механизм конкурсного отбора советника, его задачи и полномочия

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства финансов.

В частности, советник будет готовить предложения и рекомендации по порядку проведения конкурса, оценке участников, способам продажи акций, повышению их стоимости и другим вопросам, связанным с подготовкой к приватизации банков государственного сектора.

Привлечение профессионального советника будет способствовать:

  • прозрачной подготовке к приватизации банков;
  • уменьшению доли государства в банковском секторе;
  • привлечению инвестиций в государственный бюджет;
  • развитии конкуренции на финансовом рынке.

В Минфине отмечают, что документ разработан во исполнение Закона Украины "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков" и направлен на обеспечение прозрачного и эффективного процесса подготовки к продаже акций системно важных банков, доля которых принадлежит государству (кроме АО "Ощадбанк" и АО "Укрэксимбанк").

Напомним, что недавно правительство приняло   решение   о начале подготовки к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале АО "Сенс Банк" и АБ "Укргазбанк" с целью сокращения доли государственной собственности в банковском секторе и привлечения средств от продаж в госбюджет.

Уменьшение доли государства в банковском секторе является одной из приоритетных операционных целей Минфина.

Государственные банки

За время войны доля государства в банковском секторе увеличилась до 56% по размеру общих активов, а количество подконтрольных государству банков достигло семи.

В настоящее время в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор банк.

Укргазбанк национализировался во время кризиса 2008-2009 годов. ПриватБанк стал государственным в конце 2016 года, когда чуть не обанкротился. Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк национализировали во время полномасштабной войны из-за связи их владельцев с Россией.

НБУ разделяет планы правительства и Министерства финансов   уменьшить удельный вес госбанков   хотя бы до 25%, но не исключают, что приватизация государственных Укргазбанка и Сенс Банка в 2025 году невозможна из-за длительного процесса подготовки.

Глава НБУ Андрей Пышный в начале августа заявлял, что Укргазбанк и Сенс Банк первые в очереди начала процесса приватизации.

Автор:
Светлана Манько