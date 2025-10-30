Продаж державних банків: уряд затвердив порядок залучення радника

Уряд ухвалив постанову "Про затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків". Документ визначає механізм конкурсного відбору радника, його завдання та повноваження

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, радник готуватиме пропозиції та рекомендації щодо порядку проведення конкурсу, оцінки учасників, способів продажу акцій, підвищення їх вартості та інших питань, пов’язаних із підготовкою до приватизації банків державного сектору.

Залучення професійного радника сприятиме:

прозорій підготовці до приватизації банків;

зменшенню частки держави у банківському секторі;

залученню інвестицій до державного бюджету;

розвитку конкуренції на фінансовому ринку.

У Мінфіні зауважують, що документ розроблено на виконання Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків" та спрямовано на забезпечення прозорого й ефективного процесу підготовки до продажу акцій системно важливих банків, частка яких належить державі (крім АТ "Ощадбанк" та АТ "Укрексімбанк").

Нагадаємо, що нещодавно уряд прийняв рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк" з метою скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до держбюджету.

Зменшення частки держави в банківському секторі є однією з пріоритетних операційних цілей Мінфіну.

Державні банки

За час війни частка держави в банківському секторі збільшилася до 56% за розміром загальних активів, а кількість підконтрольних державі банків досягла семи.

Наразі в Україні державними є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, та Мотор Банк.

Укргазбанк націоналізували під час кризи 2008-2009 років. ПриватБанк став державним наприкінці 2016 року, коли ледь не збанкрутував. Сенс Банк, PIN банк, Мотор Банк націоналізували під час повномасштабної війни через зв'язок їх власників з Росією.

НБУ поділяє плани уряду і Міністерства фінансів зменшити питому вагу держбанків хоча б до 25%, але не виключають, що приватизація державних Укргазбанку та Сенс Банку в 2025 році неможлива через тривалий процес підготовки.

Голова НБУ Андрій Пишний на початку серпня заявляв, що Укргазбанк і Сенс Банк перші в черзі на початок процесу приватизації.