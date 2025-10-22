Продажи автозапчастей падают, но рынок "белеет": что происходит с отраслью в 2025 году

Украинский рынок автозапчастей переживает непростое время: продажи сокращаются, клиенты экономят, а конкуренция растет. На четвертом году полномасштабной войны объемы рынка уменьшились почти на четверть, а компании говорят о нестабильных результатах и изменении поведения покупателей.

Как бизнес пытается удержать позиции и кто сегодня чаще покупает автозапчасти — читайте в материале Delo.ua.

Спрос упал почти вдвое с начала войны

Поставщики автозапчастей отмечают, что ситуация на рынке за последние годы заметно ухудшилась. Спрос сократился примерно на четверть по сравнению с прошлым годом и почти вдвое по сравнению с довоенным периодом.

Основная причина — уменьшение населения и покупательной способности украинцев. В то же время логистика, по словам представителей отрасли, остается стабильной: большинство товаров по-прежнему завозят через Польшу, а проблем с доставкой из Китая нет.

"Главная проблема сейчас - не поставки, а снижение платежеспособности клиентов и уменьшение рынка", — говорят продавцы.

Среди самых популярных запчастей остаются ходовые элементы — они чаще всего выходят из строя из-за состояния украинских дорог. Средняя стоимость комплекта таких деталей колеблется от 1 до 2 тысяч гривен.

Остальные участники рынка не слишком открыты комментировать ситуацию в бизнесе. По их словам, все более или менее стабильно — клиентская база не сократилась, а цены на базовые товары, например смазки или фильтры, выросли незначительно и составляют в среднем около 1,5 тысячи гривен за комплект.

Клиент подорожал, а продажи упали

Руководитель отдела развития розничной торговли компании Eshop Сергей Паламарчук отмечает, что в 2025 году для клиентов и представителей автобизнеса ситуация очень нестабильная.

"Речь идет даже не о сезонных колебаниях из месяца в месяц или из недели в неделю, как было раньше, а об отличиях буквально по дням. Вчера, например, продажи были неплохие, а позавчера — очень слабые. Сегодня вижу по активности на сайте, что тоже проседание", — говорит Паламарчук.

Он добавляет, что раньше можно было объяснить падение рынка массированными обстрелами, однако сейчас такой зависимости нет. По его словам, в целом рынок стал непредсказуемым.

"По данным поисковых систем и мониторинга конкурентов, в 2025 году спрос снизился примерно на 15% по сравнению с 2024-м. При этом на рынок заходят новые игроки. Это значит, что стоимость привлечения клиента значительно выросла, но продажи не увеличиваются. По моей информации, у многих конкурентов сейчас стагнация", — утверждает Сергей Паламарчук.

По его словам, этому есть несколько причин: население не увеличивается, автопробеги сократились — многие работают онлайн, есть ограничение передвижения из-за войны. Он добавляет, что при меньших пробегах уменьшается и потребность в обслуживании, ведь покупают меньше шин, смазочных масел и запчастей. Изменилась и структура спроса: люди все чаще выбирают более дешевые товары или частные бренды.

"Если раньше покупали фильтр за 300 грн, то сейчас — за 100 грн, и это сразу уменьшает объем рынка. Спрос также сместился географически. Больше всего покупают в прифронтовых регионах — Днепропетровская область, Сумы, Краматорск. Очевидно, что этот спрос формируют военные, которые ремонтируют машины. В центральных и западных областях активность значительно ниже", — отмечает Паламарчук.

Проблемы с логистикой отошли на второй план

Руководитель отдела развития розничной торговли Eshop объясняет, что война существенно не влияет на логистику, ведь его компания принадлежит к крупной американской корпорации LKQ. По его словам, поскольку компания работает исключительно в "белом" сегменте, завозя запчасти из Европы, то у них нет проблем с таможней и контролирующими органами.

"У наших конкурентов ситуация разная. Есть официальные импортеры, которые работают подобно нам. Но есть и крупные интернет-магазины, которые сами не импортируют, а перепродают запчасти, покупая их у поставщиков или даже на "сером" рынке. У них больше проблем с логистикой и персоналом, ведь они не могут официально бронировать работников", — отмечает Сергей Паламарчук.

В то же время он добавляет, что рынок постепенно "белеет": если раньше половина товара была "серой", то сейчас это уже около 85-90% официально ввезенных деталей. Паламарчук уточняет, что логистика пока не столь острая проблема как спрос.

"Многие на рынке потеряли позиции, потому что сегодня мы растем не благодаря увеличению самого рынка, а за счет того, что "откусываем" долю у конкурентов. Другого пути просто нет. В конце 2024 года мы достигли уровня 2021-го по доходам Иногда даже немного превысили его. Но не вижу предпосылок, чтобы он еще вырос", — подчеркивает Паламарчук.

Часть компаний до сих пор не вернулась к уровню доходов 2021 года

Сергей Паламарчук уточняет, что многие компании по доходам даже не дотянули до показателей 2021-го. Это определенная стагнация, объясняемая и демографическими, и экономическими факторами. По его словам, один из крупных маркетплейсов планировал бюджеты на 2025 год с дефицитом в 15%.

Руководитель отдела развития розничной торговли отмечает, что ранее горизонт планирования в компании составлял 2-3 года, теперь только год, с пересмотром ежеквартально. При этом Паламарчук довольно пессимистично рассматривает ситуацию на рынке из-за отсутствия предпосылок для роста.

"За 20 лет в автобизнесе я знаю рынок и со стороны B2B, и со стороны B2C. Спроса в масштабах страны взяться неоткуда. Население уменьшилось, часть территорий оккупированы, миллионы людей уехали. Если сравнить с довоенным уровнем, количество автомобилей и необходимость в пробегах сократилось как минимум на 50%", — утверждает он.

Все больше женщин и пожилых украинцев покупают автозапчасти

Помимо этого, Паламарчук объясняет, что с начала полномасштабной войны очень увеличилось количество обращений женщин старшего возраста. Он отмечает, что часто их мужья на фронте или не могут обслуживать машину, которую раньше ремонтировали сами.

"Многие обращения именно от женщин 50–60 лет. Одна клиентка прямо сказала: "У меня только пенсия, лишних средств нет". Раньше такого не было. Наши операторы постоянно на связи и тоже отмечают эту тенденцию. В то же время возросло количество обращений от пожилых мужчин. Это, очевидно, следствие войны и непростые жизненные обстоятельства", — делится он деталями.

По оценке Сергея Паламарчука, количество обращений от женщин и людей старшего возраста выросло по меньшей мере в три раза. По его словам, это сейчас подавляющее большинство розничных клиентов.

