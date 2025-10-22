Продажі автозапчастин падають, але ринок "білішає": що відбувається з галуззю у 2025 році

Український ринок автозапчастин переживає непрості часи: продажі скорочуються, клієнти економлять, а конкуренція зростає. На четвертому році повномасштабної війни обсяги ринку зменшилися майже на чверть, а компанії говорять про нестабільні результати й зміну поведінки покупців.

Як бізнес намагається втримати позиції та хто сьогодні найчастіше купує автозапчастини — читайте в матеріалі Delo.ua.

Попит впав майже вдвічі від початку великої війни

Постачальники автозапчастин відзначають, що ситуація на ринку за останні роки помітно погіршилася. Попит скоротився приблизно на чверть порівняно з минулим роком і майже вдвічі — порівняно з довоєнним періодом.

Основна причина — зменшення кількості населення та купівельної спроможності українців. Водночас логістика, за словами представників галузі, залишається стабільною: більшість товарів, як і раніше, завозять через Польщу, а проблем із доставкою з Китаю немає.

"Головна проблема зараз — не постачання, а зниження платоспроможності клієнтів і зменшення ринку", — кажуть продавці.

Серед найпопулярніших запчастин залишаються ходові елементи — вони найчастіше виходять з ладу через стан українських доріг. Середня вартість комплекту таких деталей коливається від 1 до 2 тисяч гривень.

Інші учасники ринку не надто відкриті коментувати ситуацію в бізнесі. За їх словами, усе більш-менш стабільно — клієнтська база не скоротилася, а ціни на базові товари, як-от мастила чи фільтри, зросли незначно й наразі складають у середньому близько 1,5 тисячі гривень за комплект.

Клієнт подорожчав, а продажі впали

Керівник відділу розвитку роздрібної торгівлі компанії Eshop Сергій Паламарчук заазначає, що у 2025 році для клієнтів та представників автобізнесу ситуація дуже нестабільна.

"Ідеться навіть не про сезонні коливання з місяця в місяць чи з тижня в тиждень, як було раніше, а про відмінності буквально по днях. Учора, наприклад, продажі були непогані, а позавчора — дуже слабкі. Сьогодні бачу по активності на сайті, що теж просідання", — каже Паламарчук.

Він додає, що раніше можна було пояснити падіння ринку масованими обстрілами, проте зараз такої залежності немає. За його словами, загалом ринок став непередбачуваним.

"За даними пошукових систем і моніторингу конкурентів, у 2025 році попит знизився приблизно на 15% порівняно з 2024-м. При цьому на ринок заходять нові гравці. Це означає, що вартість залучення клієнта значно зросла, але продажі не збільшуються. За моєю інформацією, у багатьох конкурентів зараз стагнація", — стверджує Сергій Паламарчук.

За його словами, цьому є кілька причин: населення не збільшується, автопробіги скоротилися — багато хто працює онлайн, є обмеження пересування через війну. Він додає, що при менших пробігах зменшується і потреба в обслуговуванні, адже купують менше шин, мастил і запчастин. Змінилася і структура попиту: люди все частіше обирають дешевші товари чи приватні бренди.

"Якщо раніше купували фільтр за 300 грн, то зараз — за 100 грн, і це одразу зменшує обсяг ринку. Попит також змістився географічно. Найбільше купують у прифронтових регіонах — Дніпропетровська область, Суми, Краматорськ. Очевидно, що цей попит формують військові, які ремонтують машини. У центральних і західних областях активність значно нижча", — зауважує Паламарчук.

Проблеми з логістикою відійшли на другий план

Керівник відділу розвитку роздрібної торгівлі компанії Eshop пояснює, що війна суттєво не впливає на логістику, адже його компанія належить до великої американської корпорації LKQ. За його словами, оскільки компанія працює виключно в "білому" сегменті, завозячи запчастини з Європи, то вони не мають проблем з митницею й контролюючими органами.

"У наших конкурентів ситуація різна. Є офіційні імпортери, які працюють подібно до нас. Але є й великі інтернет-магазини, які самі не імпортують, а перепродають запчастини, купуючи їх у постачальників чи навіть на "сірому" ринку. У них більше проблем з логістикою та персоналом, адже вони не можуть офіційно бронювати працівників", — наголошує Сергій Паламарчук.

Водночас він додає, що ринок поступово "білішає": якщо раніше половина товару була "сірою", то зараз це вже близько 85–90% офіційно завезених деталей. Паламарчук уточнює, що логістика наразі не є настільки гострою проблемою як попит.

"Багато хто на ринку втратив позиції, бо сьогодні ми зростаємо не завдяки збільшенню самого ринку, а за рахунок того, що "відкушуємо" частку у конкурентів. Іншого шляху просто немає. Наприкінці 2024 року ми досягли рівня 2021-го за доходами Подекуди навіть трохи перевищили його. Але не бачу передумов, щоб він зріс вище", — підкреслює Паламарчук.

Частина компаній досі не повернулася до рівня прибутків 2021 року

Сергій Паламарчук уточнює, що багато компаній навіть не дотягнули до показників 2021-го. Це певна стагнація, яка пояснюється і демографічними, і економічними факторами. За його словами, один із великих маркетплейсів планував бюджети на 2025 рік із дефіцитом у 15%.

Керівник відділу розвитку роздрібної торгівлі зазначає, що раніше горизонт планування в компанії складав 2-3 роки, тепер лише рік, із переглядом щокварталу. При цьому Паламарчук доволі песимістично розглядає ситуацію на ринку через відсутність передумов для зростання.

"За 20 років у автобізнесі я знаю ринок і з боку B2B, і з боку B2C. Попиту в масштабах країни взятися нізвідки. Населення зменшилось, частина територій окуповані, мільйони людей виїхали. Якщо порівняти з довоєнним рівнем, кількість автомобілів і необхідність у пробігах скоротилася щонайменше на 50%", — стверджує він.

Все більше жінок і літніх українців купують автозапчастини

Крім цього, Паламарчук пояснює, що від початку повномасштабної війни дуже побільшало звернень від жінок старшого віку. Він зауважує, що часто їхні чоловіки на фронті або не можуть обслуговувати машину, яку раніше ремонтували самі.

"Багато звернень саме від жінок 50–60 років. Одна клієнтка прямо сказала: "У мене лише пенсія, зайвих коштів немає". Раніше такого не було. Наші оператори постійно на зв’язку й теж відзначають цю тенденцію. Водночас зросла кількість звернень від чоловіків похилого віку. Це, очевидно, наслідок війни й непростих життєвих обставин", — ділиться він деталями.

За оцінкою Сергія Паламарчука, кількість звернень від жінок і людей старшого віку зросла щонайменше утричі. За його словами, це зараз переважна більшість роздрібних клієнтів.

