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Проект на 10 млрд злотых: Польша начала строить новый глубоководный порт

Проект будущего порта в Польше
Польша начала строить новый глубоководный порт/Фото: Министерство инфраструктуры Польши

В Польше приступили к строительству нового глубоководного контейнерного порта "Мыс Померания" в Свиноуйске. Стоимость проекта составляет около 10 млрд. злотых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию PAP.

Реализация проекта началась со строительства технической и наземной инфраструктуры для обеспечения доступа техники к строительной площадке. Следующим шагом станет выбор подрядчика для морской части работ, которая предусматривает строительство волнорезов, создание портовой акватории и намыв 186 гектаров новой суши.

Характеристики будущего терминала:

  • Глубина акватории составит 17 метров;
  • Длина главного причала – 1,3 км (это позволит одновременно обслуживать до трех океанских контейнеровозов);
  • Проектная пропускная способность – 2 миллиона TEU в год (эквивалент стандартного 20-футового контейнера).

По словам заместителя министра инфраструктуры Польши Аркадиуша Мархевко, порт будет обслуживать рынок Польши, а также станет логистическим хабом для восточной Германии, Чехии, Словакии, Австрии и Венгрии. Завершить строительство планируется в 2030 году.

Для сравнения, в конце июня в рамках Конференции по восстановлению Украины в Гданьске украинская сторона предложила инвесторам готовый контейнерный терминал в порту Черноморск, нуждающийся в нескольких сотнях миллионов долларов инвестиций.

Напомним, ранее стало известно, что Польша привлекает самые крупные иностранные инвестиции в своей истории. Экономика Польши перешагнула отметку в $1 трлн ВВП, что приблизило страну к вступлению в G20. На фоне этого экономического бума страна получила самые крупные иностранные инвестиции в польской истории.

Автор:
Максим Кольц