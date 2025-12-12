Программа обновления школьного транспорта: Киевская область получила 12 автобусов

В рамках программы пополнения парка школьного транспорта общины Киевщины получили 12 новых автобусов. Это завершающая часть программы в 2025 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Школьные автобусы для общин

В 2025 году общины Киевщины получили в общей сложности 74 новых школьных автобуса, среди которых 35 специально оборудованы для учащихся с особыми образовательными потребностями. Благодаря этому более 34 тысяч детей ежедневно подвозятся в учебные заведения 462 автобусами из 703 населенных пунктов области.

В следующем году планируется обеспечить все общины своим школьным транспортом. Сейчас около 10% учеников довозятся в школы за счет общин через наемный транспорт.

Последнюю партию автобусов получили Белогородская, Броварская, Великодимерская, Иванковская, Згуровская, Кожанская, Гребенковская, Сквирская, Ржищевская, Феодосиевская общины, а Тетиевская община получила два автобуса. Все транспортные средства укомплектованы и готовы к эксплуатации, что позволяет обеспечить стабильный доступ к образованию даже в отдаленных населенных пунктах.

Отмечается, что война нанесла серьезные потери школьному транспорту: во время оккупации россияне украли и вывезли по меньшей мере 10 автобусов, еще 34 были уничтожены или повреждены, а 70 единиц передано на нужды военных.

"Мы не останавливаемся на достигнутом: Киевщина продолжает работать над улучшением условий подвоза учеников, обновлением парка школьного транспорта и созданием безопасного и комфортного образовательного пространства для всех детей области", - подытожил Калашник.

Напомним, правительство дополнительно выделило 500 млн грн на приобретение школьных автобусов. Эти средства будут направлены прежде всего в те общины, где транспорт был уничтожен, похищен или передан ВСУ. Наибольшую субвенцию получит Харьковская область – почти 160 млн гривен.