Програма оновлення шкільного транспорту: Київська область отримала 12 автобусів

Завершено програму поповнення шкільного транспорту / КМДА

У рамках програми поповнення парку шкільного транспорту громади Київщини отримали 12 нових автобусів. Це завершальна частина програми у 2025 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Шкільні автобуси для громад

У 2025 році громади Київщини отримали загалом 74 нові шкільні автобуси, серед яких 35 спеціально обладнані для учнів з особливими освітніми потребами. Завдяки цьому понад 34 тисячі дітей щодня підвозяться до навчальних закладів 462 автобусами з 703 населених пунктів області.

У наступному році планується забезпечити всі громади власним шкільним транспортом. Наразі близько 10% учнів довозяться до шкіл коштом громад через найманий транспорт.

Останню партію автобусів отримали Білогородська, Броварська, Великодимерська, Іванківська, Згурівська, Кожанська, Гребінківська, Сквирська, Ржищівська, Феодосіївська громади, а Тетіївська громада отримала два автобуси. Усі транспортні засоби укомплектовані та готові до експлуатації, що дозволяє забезпечити стабільний доступ до освіти навіть у найвіддаленіших населених пунктах.

Зазначається, що війна завдала серйозних втрат шкільному транспорту: під час окупації росіяни вкрали та вивезли щонайменше 10 автобусів, ще 34 були знищені або пошкоджені, а 70 одиниць передано на потреби військових.

"Ми не зупиняємося на досягнутому: Київщина продовжує працювати над покращенням умов підвезення учнів, оновленням парку шкільного транспорту та створенням безпечного та комфортного освітнього простору для всіх дітей області", - підсумував Калашник.

Нагадаємо, уряд додатково виділив 500 млн грн на придбання шкільних автобусів. Ці кошти спрямують насамперед у ті громади, де транспорт був знищений, викрадений або переданий ЗСУ. Найбільшу субвенцію отримає Харківська область — майже 160 млн гривень.

Автор:
Ольга Опенько