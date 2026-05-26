Программа "Власна справа": новые победители получат 255 млн грн на развитие бизнеса

В Украине еще 737 предпринимателей смогут реализовать свои бизнес-планы с помощью государственных грантов. Общий бюджет поддержки этого этапа программы “Власна справа” составляет 255 млн грн. Участники проекта создадут 1183 новых рабочих мест.

По результатам восьмой волны проекта, где заявки подавались с 20 апреля по 3 мая 2026 года, 658 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 215 млн. грн. Это обеспечит создание 1021 нового рабочего места.

Распределение победителей по направлениям деятельности:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (31%);

временное размещение и организация питания (12%);

перерабатывающая промышленность (9%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (7%); образование (6%).

Среди регионов по количеству согласованных заявок лидируют:

Львовская область (13%);

Киев (9%);

Ивано-Франковская область (8%);

Ровенская область (7%);

Днепропетровская область (6%).

Государственная поддержка также согласована для следующих категорий:

40 предпринимателей в возрасте от 18 до 25 лет (общее количество молодежных грантов с момента старта превысило 900 кейсов);

30 представителей креативной индустрии (общее количество творческих бизнесов в программе достигло 381);

11 частных детских садов (в общей сложности финансирование выделено уже для более 100 таких заведений).

В рамках ветеранского компонента программы по результатам восьмой волны согласовано финансирование на сумму 40 млн. грн. для 79 участников. Это позволит создать 162 новых рабочих мест. Среди получателей помощи:

56% являются участниками боевых действий;

42% являются членами семей участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны;

2% являются лицами с инвалидностью в результате войны.

Средний размер ветеранского гранта составляет 506 тысяч гривен. Среди грантеров этого направления:

32% открыли магазины и мастерские;

15% - кафе или кофейни;

12% - производят товары;

5% работают в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Всего с момента старта инициативы "Власна справа" в 2022 году в Украине издано более 35 тысяч микрогрантов. Это позволило создать или начать процесс создания 61 тысяч новых рабочих мест. В рамках ветеранского направления с апреля 2023 года финансирование получили более 3 тысяч участников боевых действий и членов их семей, которые уже создали или создают более 6 тысяч рабочих мест.

Напомним, седьмая волна программы "Власна справа" обеспечила финансированием более 650 бизнес-проектов на сумму 224 млн грн. Благодаря этим средствам в Украине откроются новые частные сады, магазины и производства, что даст работу более тысячи граждан