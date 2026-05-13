"Власна справа": новые победители получат 224 млн грн грантов на реализацию бизнес-идей

Новый этап программы "Власна справа" обеспечил финансированием более 650 бизнес-проектов на сумму 224 млн. грн. Благодаря этим средствам в Украине откроются новые частные сады, магазины и производства, что даст работу более тысячи граждан

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба занятости.

В пределах седьмой волны, где заявки принимались с 6 по 19 апреля 2026, 565 человек получат микрогранты на 184 млн грн для создания 858 рабочих мест.

Среди направлений деятельности лидируют:

оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей (32%);

временное размещение и питание (13%);

перерабатывающая промышленность (9%);

здравоохранение (6%);

научная и техническая деятельность (6%).

Наибольшее количество победителей зафиксировано в:

Львовской области (11%);



Киеве (8%);

Днепропетровской области (7%)

Киевской (7%);

Ивано-Франковской (6%).

Отдельное внимание уделено молодежи и социальным проектам. Финансирование получили 36 предпринимателей в возрасте 18–25 лет и 32 представителя креативного сектора. Государственную поддержку также направили 5 частным учреждениям дошкольного образования, что увеличило общее количество поддержанных садов до более чем 100 единиц.

Ветеранский компонент программы обеспечил 86 участников денежными средствами на сумму 40 млн грн для открытия 163 вакансий. Средний размер такого гранта составляет 468 тысяч гривен. Получателями стали:

участники боевых действий (51%);

члены их семей или лиц с инвалидностью в результате войны (48%);

лица с инвалидностью в результате войны (1%).

Большинство ветеранов-предпринимателей избрали сферы торговли (32%), общепита (15%), производства товаров (12%) и сельского хозяйства (5%).

С начала работы проекта в 2022 году было выдано более 34 тысяч микрогрантов, что позволило создать около 60 тысяч новых рабочих мест по всей Украине.

Напомним, в Украине обновляют государственную программу поддержки малого бизнеса "Власна справа". С 1 сентября 2026 года она переходит на новую модель финансирования, предусматривающую расширение возможностей как для старта, так и для масштабирования бизнеса.