"Власна справа": нові переможці отримають 224 млн грн грантів на реалізацію бізнес-ідей

автослюсар, СТО
На розвиток бізнесу підприємці отримають 224 млн грн грантової підтримки / Freepik

Новий етап програми "Власна справа" забезпечив фінансуванням понад 650 бізнес-проєктів на суму 224 млн грн. Завдяки цим коштам в Україні відкриються нові приватні садочки, магазини та виробництва, що дасть роботу понад тисячі громадян

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба зайнятості.

У межах сьомої хвилі, де заявки приймалися з 6 по 19 квітня 2026 року, 565 осіб отримають мікрогранти на 184 млн грн для створення 858 робочих місць.

Серед напрямів діяльності лідирують:

  • оптова та роздрібна торгівля і ремонт авто (32%); 
  • тимчасове розміщення та харчування (13%); 
  • переробна промисловість (9%); 
  • охорона здоров’я (6%); 
  • наукова та технічна діяльність (6%).

Найбільша кількість переможців зафіксована у:

  • Львівській області (11%);
  • Києві (8%);
  • Дніпропетровській області (7%)
  • Київській (7%); 
  • Івано-Франківській (6%).

Окрему увагу приділено молоді та соціальним проєктам. Фінансування отримали 36 підприємців віком 18–25 років та 32 представники креативного сектору. Державну підтримку також спрямували 5 приватним закладам дошкільної освіти, що збільшило загальну кількість підтриманих садочків до понад 100 одиниць.

Ветеранський компонент програми забезпечив 86 учасників коштами на суму 40 млн грн для відкриття 163 вакансій. Середній розмір такого гранту становить 468 тис. грн. Отримувачами стали:

  • учасники бойових дій (51%); 
  • члени їхніх сімей або осіб з інвалідністю внаслідок війни (48%); 
  • особи з інвалідністю внаслідок війни (1%).

Більшість ветеранів-підприємців обрали сфери торгівлі (32%), громадського харчування (15%), виробництва товарів (12%) та сільського господарства (5%).

З початку роботи проєкту у 2022 році було видано понад 34 тисячі мікрогрантів, що дозволило створити близько 60 тисяч нових робочих місць по всій Україні.

Нагадаємо, в Україні оновлюють державну програму підтримки малого бізнесу "Власна справа". З 1 вересня 2026 року вона переходить на нову модель фінансування, що передбачає розширення можливостей як для старту, так і для масштабування бізнесу.

Автор:
Тетяна Ковальчук