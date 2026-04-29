"Власна справа": ще 730 учасників програми отримують фінансову підтримку на понад 246 млн грн

Державна програма "Власна справа" продовжує фінансувати розвиток українського підприємництва. За результатами останнього етапу відбору 730 учасників отримали державну підтримку на загальну суму понад 246 млн грн, що дозволить створити 1162 робочих місця.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зайнятості України.

У шостій хвилі проєкту, куди увійшли заявки за період з 23 березня по 5 квітня 2026 року, 675 підприємців отримали мікрогранти загальним обсягом 218 млн грн. Це дозволить створити 1049 робочих місць.

Серед бізнес-напрямів переможців найбільшу частку займають:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (31%);

тимчасове розміщення й організація харчування (12%);

переробна промисловість (12%);

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (8%);

професійна, наукова та технічна діяльність (7%).

Географія учасників розподілилася наступним чином:

Львівщина (13%);

Івано-Франківщина (8%);

Київщина (7%);

Хмельниччина (6%);

м. Київ (5%).

До програми активно долучається молодь. Ще 27 переможців віком 18–25 років отримали кошти для старту власної справи. Загалом ініціатива вже підтримала понад 800 представників молоді. Також продовжується підтримка креативної індустрії (27 нових переможців) та освітнього сектору (8 приватних закладів дошкільної освіти). За весь час дії проєкту з 2022 року видано понад 33 тисячі мікрогрантів та створено майже 60 тисяч робочих місць.

У рамках ветеранського напряму 55 учасників отримали 28 млн грн, що дозволить створити 113 робочих місць. Середній розмір гранту склав 511 тисяч гривень. З квітня 2023 року підтримку отримали понад 3 тисячі учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Статистика розподілу грантів серед ветеранів така:

32% відкрили магазини та майстерні;

15% — кафе або кав’ярні;

12% — виробляють товари;

5% працюють у сфері сільського, лісового та рибного господарства.

Щоб долучитися до програми, необхідно подати заявку через портал "Дія". Підприємці можуть отримати:

мікрогранти до 350 тис. грн; до 500 тис. грн для бізнесу з прифронтових областей;

до 1 млн грн на створення закладів дошкільної освіти або розвиток креативної індустрії;

до 1 млн грн для ветеранів; до 200 тис. грн для молоді до 25 років.

Нагадаємо, за результатами третього етапу відбору програми "Власна справа" у 2026 році визначено 446 переможців. Загальна сума схваленого фінансування становить 155 млн гривень.