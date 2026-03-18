"Власна справа" 2026: переможці третьої хвилі отримають 155 млн грн на розвиток бізнесу

За результатами третього етапу відбору програми "Власна справа" у 2026 році визначено 446 переможців. Загальна сума схваленого фінансування становить 155 млн гривень. Очікується, що реалізація цих проєктів сприятиме створенню 763 нових робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба зайнятості.

Серед переможців цієї хвилі найбільш затребуваними напрямами діяльності стали:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспорту (28%);

готельно-ресторанний бізнес (13%); переробна промисловість (11%);

інтелектуальна та технічна діяльність (9%);

охорона здоров'я та соціальна допомога (8%).

Географічно найбільшу активність виявили підприємці Львівської (13%), Київської (7%), Рівненської (7%), Вінницької (6%) та Черкаської (6%) областей.

Окрему увагу в межах хвилі приділено спеціалізованим напрямам. Гранти на започаткування бізнесу отримають 22 українці віком до 25 років. Також профінансовано 36 проєктів у сфері креативних індустрій, серед яких дизайн-студії, видавництва та рекламні агенції. Державну підтримку отримали 4 приватні дитячі садочки.

Ветеранський компонент програми охопив 76 учасників, які отримають майже 35 млн гривень. Половина переможців цього напряму є учасниками бойових дій, решта — члени їхніх родин або особи з інвалідністю внаслідок війни. Середній розмір ветеранського гранту становить 460 тисяч гривень.

З моменту запуску програми "Власна справа" у 2022 році українці вже отримали понад 32 тисячі мікрогрантів. Це дозволило створити або розпочати процес створення понад 57 тисяч робочих місць.

Наразі через портал "Дія" можна подати заявку на отримання таких грантів:

до 200 тисяч гривень — для молоді до 25 років;

до 350 тисяч гривень — загальні умови мікрогрантів;

до 500 тисяч гривень — для бізнесу у восьми прифронтових областях;

до 1 мільйона гривень — для ветеранів, їхніх сімей, а також на розвиток дитячих садків і креативної індустрії.

Нагадаємо, програму "Власна справа" розширили для ветеранів. Отримати фінансову підтримку можуть також батьки, повнолітні діти та сім’ї загиблих захисників.