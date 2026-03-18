"Власна справа" 2026: победители третьей волны получат 155 млн грн на развитие бизнеса

По результатам третьего этапа отбора программы "Власна справа" в 2026 году определены 446 победителей. Общая сумма одобренного финансирования составляет 155 млн. гривен. Ожидается, что реализация этих проектов будет способствовать созданию 763 новых рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба занятости.

Среди победителей этой волны наиболее востребованными направлениями деятельности стали:

оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта (28%);

гостинично-ресторанный бизнес (13%); перерабатывающая промышленность (11%);

интеллектуальная и техническая деятельность (9%);

здравоохранение и социальная помощь (8%).

Географически наибольшую активность проявили предприниматели Львовской (13%), Киевской (7%), Ровенской (7%), Винницкой (6%) и Черкасской (6%) областей.

Отдельное внимание в пределах волны уделено специализированным направлениям. Гранты на начало бизнеса получат 22 украинца в возрасте до 25 лет. Также профинансировано 36 проектов в сфере креативных индустрий, в том числе дизайн-студии, издательства и рекламные агентства. Государственную поддержку получили 4 частных детских сада.

Ветеранский компонент программы охватил 76 участников, которые получат около 35 млн гривен. Половина победителей этого направления являются участниками боевых действий, остальные члены их семей или лица с инвалидностью в результате войны. Средний размер ветеранского гранта составляет 460 тысяч гривен.

С момента запуска программы "Власна справа" в 2022 году украинцы уже получили более 32 тысяч микрогрантов. Это позволило создать или начать процесс создания более 57 тысяч рабочих мест.

Теперь через портал "Дія" можно подать заявку на получение таких грантов:

до 200 тысяч гривен – для молодежи до 25 лет;

до 350 тысяч гривен – общие условия микрогрантов;

до 500 тысяч гривен - для бизнеса в восьми прифронтовых областях;

до 1 миллиона гривен – для ветеранов, их семей, а также на развитие детских садов и креативной индустрии.

Напомним, программу "Власна справа" расширили для ветеранов. Получить финансовую поддержку могут родители, совершеннолетние дети и семьи погибших защитников.