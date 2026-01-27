Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Наличный курс:

USD

43,20

43,04

EUR

51,31

51,09

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Власна справа": победители последней волны программы 2025 получат на развитие бизнеса 59 млн грн

ремонт авто
Стали известны победители последней волны 2025 года программы "Власна справа". / Freepik

Украинцы продолжают активно развивать экономику страны. По результатам последней волны программы "Власна справа" в 2025 году (заявки поданы с 22 по 31 декабря), определены новые победители, которые получат финансовую поддержку для начала и масштабирования бизнеса.

Как пишетDelo.ua, об этом сообщила Государственная служба занятости.

Результаты в цифрах

По итогам 26 этапа 158 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму в 59 млн гривен. Это решение позволит создать 273 новых рабочих мест.

Самые популярные сферы среди победителей:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт авто - 30%;
  • перерабатывающая промышленность – 13%;
  • временное размещение и питание – 11%;
  • здравоохранение и соцпомощь - 9%;
  • профессиональная и научная деятельность - 7%.

Географическими лидерами по количеству участников стали Харьковщина (19%), Львовщина (14%), Днепропетровская область (11%), Сумщина (10%) и город Киев (9%). Следует отметить, что 75% участников имеют высшее образование.

Поддержка ветеранов и молодежи

Отдельный упор программа делает на защитниках Украины и молодых предпринимателях.

39 участников ветеранского направления 26-й волны получают гранты на 18 млн. гривен и создадут 73 новых рабочих мест по всей Украине. Среди победителей – 46% являются участниками боевых действий, 51% – члены семьи участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны. Средний размер гранта для ветеранов составил 461 тысячу гривен.

Также активно развивается молодежное направление: уже более 700 предпринимателей 18–25 лет воспользовались поддержкой для воплощения своих идей. Не остается без внимания и креативная индустрия – более 180 проектов (дизайн-студии, издательства, ювелирное дело) уже получили финансирование.

Всего с 2022 года украинцы получили более 31 тысяч микрогрантов, что создало более 56 тысяч рабочих мест. Программа "Власна справа" продолжается, и уже в ближайшее время будут обнародованы даты последующих этапов.

Ранее сообщалось, что за 2025 год государство инвестировало 2,7 млрд грн в развитие малого бизнеса через программу "Власна справа". С 1 января 2026 года Минэкономики увеличило суммы микрогрантов.

Автор:
Татьяна Ковальчук