"Власна справа": победители последней волны программы 2025 получат на развитие бизнеса 59 млн грн

Украинцы продолжают активно развивать экономику страны. По результатам последней волны программы "Власна справа" в 2025 году (заявки поданы с 22 по 31 декабря), определены новые победители, которые получат финансовую поддержку для начала и масштабирования бизнеса.

Как пишетDelo.ua, об этом сообщила Государственная служба занятости.

Результаты в цифрах

По итогам 26 этапа 158 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму в 59 млн гривен. Это решение позволит создать 273 новых рабочих мест.

Самые популярные сферы среди победителей:

оптовая и розничная торговля, ремонт авто - 30%;

перерабатывающая промышленность – 13%;

временное размещение и питание – 11%;

здравоохранение и соцпомощь - 9%;

профессиональная и научная деятельность - 7%.

Географическими лидерами по количеству участников стали Харьковщина (19%), Львовщина (14%), Днепропетровская область (11%), Сумщина (10%) и город Киев (9%). Следует отметить, что 75% участников имеют высшее образование.

Поддержка ветеранов и молодежи

Отдельный упор программа делает на защитниках Украины и молодых предпринимателях.

39 участников ветеранского направления 26-й волны получают гранты на 18 млн. гривен и создадут 73 новых рабочих мест по всей Украине. Среди победителей – 46% являются участниками боевых действий, 51% – члены семьи участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны. Средний размер гранта для ветеранов составил 461 тысячу гривен.

Также активно развивается молодежное направление: уже более 700 предпринимателей 18–25 лет воспользовались поддержкой для воплощения своих идей. Не остается без внимания и креативная индустрия – более 180 проектов (дизайн-студии, издательства, ювелирное дело) уже получили финансирование.

Всего с 2022 года украинцы получили более 31 тысяч микрогрантов, что создало более 56 тысяч рабочих мест. Программа "Власна справа" продолжается, и уже в ближайшее время будут обнародованы даты последующих этапов.

Ранее сообщалось, что за 2025 год государство инвестировало 2,7 млрд грн в развитие малого бизнеса через программу "Власна справа". С 1 января 2026 года Минэкономики увеличило суммы микрогрантов.