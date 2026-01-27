- Категорія
"Власна справа": переможці останньої хвилі програми 2025 року отримають на розвиток бізнесу 59 млн грн
Українці продовжують активно розбудовувати економіку країни. За результатами останньої хвилі програми "Власна справа" у 2025 році (заявки подані з 22 по 31 грудня), визначено нових переможців, які отримають фінансову підтримку для започаткування та масштабування бізнесу.
Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба зайнятості.
Результати в цифрах
За підсумками 26 етапу 158 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму в 59 млн гривень. Це рішення дозволить створити 273 нових робочих місць.
Найпопулярніші сфери серед переможців:
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто — 30%;
- переробна промисловість — 13%;
- тимчасове розміщення та харчування — 11%;
- охорона здоров'я та соцдопомога — 9%;
- професійна та наукова діяльність — 7%.
Географічними лідерами за кількістю учасників стали Харківщина (19%), Львівщина (14%), Дніпропетровщина (11%), Сумщина (10%) та місто Київ (9%). Варто зазначити, що 75% учасників мають вищу освіту.
Підтримка ветеранів та молоді
Окремий акцент програма робить на захисниках України та молодих підприємцях.
39 учасників ветеранського напряму 26-ї хвилі отримують гранти на 18 млн гривень і створять 73 нових робочих місць по всій Україні. Серед переможців – 46% є учасниками бойових дій, 51% – члени сім’ї учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Середній розмір гранту для ветеранів склав 461 тисячу гривень.
Також активно розвивається молодіжний напрям: вже понад 700 підприємців віком 18–25 років скористалися підтримкою для втілення своїх ідей. Не залишається без уваги і креативна індустрія — понад 180 проєктів (дизайн-студії, видавництва, ювелірна справа) вже отримали фінансування.
Загалом з 2022 року українці отримали понад 31 тисячу мікрогрантів, що створило більше 56 тисяч робочих місць. Програма "Власна справа" продовжується, і вже найближчим часом будуть оприлюднені дати наступних етапів.
Раніше повідомлялося, що упродовж 2025 року держава інвестувала 2,7 млрд грн у розвиток малого бізнесу через програму "Власна справа". З 1 січня 2026 року Мінекономіки збільшило суми мікрогрантів.