Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,28

43,15

EUR

51,30

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Власна справа": переможці останньої хвилі програми 2025 року отримають на розвиток бізнесу 59 млн грн

ремонт авто
Стали відомі переможці останньої хвилі 2025 року програми "Власна справа". / Freepik

Українці продовжують активно розбудовувати економіку країни. За результатами останньої хвилі програми "Власна справа" у 2025 році (заявки подані з 22 по 31 грудня), визначено нових переможців, які отримають фінансову підтримку для започаткування та масштабування бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба зайнятості.

Результати в цифрах

За підсумками 26 етапу 158 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму в 59 млн гривень. Це рішення дозволить створити 273 нових робочих місць.

Найпопулярніші сфери серед переможців:

  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто — 30%; 
  • переробна промисловість — 13%; 
  • тимчасове розміщення та харчування — 11%; 
  • охорона здоров'я та соцдопомога — 9%; 
  • професійна та наукова діяльність — 7%.

Географічними лідерами за кількістю учасників стали Харківщина (19%), Львівщина (14%), Дніпропетровщина (11%), Сумщина (10%) та місто Київ (9%). Варто зазначити, що 75% учасників мають вищу освіту.

Підтримка ветеранів та молоді

Окремий акцент програма робить на захисниках України та молодих підприємцях.

39 учасників ветеранського напряму 26-ї хвилі отримують гранти на 18 млн гривень і створять 73 нових робочих місць по всій Україні. Серед переможців – 46% є учасниками бойових дій, 51% – члени сім’ї учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Середній розмір гранту для ветеранів склав 461 тисячу гривень.

Також активно розвивається молодіжний напрям: вже понад 700 підприємців віком 18–25 років скористалися підтримкою для втілення своїх ідей. Не залишається без уваги і креативна індустрія — понад 180 проєктів (дизайн-студії, видавництва, ювелірна справа) вже отримали фінансування.

Загалом з 2022 року українці отримали понад 31 тисячу мікрогрантів, що створило більше 56 тисяч робочих місць. Програма "Власна справа" продовжується, і вже найближчим часом будуть оприлюднені дати наступних етапів.

Раніше повідомлялося, що упродовж 2025 року держава інвестувала 2,7 млрд грн у розвиток малого бізнесу через програму "Власна справа". З 1 січня 2026 року Мінекономіки збільшило суми мікрогрантів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук