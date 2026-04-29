"Власна справа": еще 730 участников программы получают финансовую поддержку более чем на 246 млн грн

Государственная программа "Власна справа" продолжает финансировать развитие украинского предпринимательства. По результатам последнего этапа отбора 730 участников получили государственную поддержку на общую сумму более 246 млн. грн., что позволит создать 1162 рабочих места.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба занятости Украины.

В шестой волне проекта, куда вошли заявки за период с 23 марта по 5 апреля 2026, 675 предпринимателей получили микрогранты общим объемом 218 млн грн. Это позволит создать 1049 рабочих мест.

Среди бизнес-направлений победителей наибольшую долю занимают:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (31%);

временное размещение и организация питания (12%);

перерабатывающая промышленность (12%);

здравоохранение и оказание социальной помощи (8%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (7%).

География участников распределилась следующим образом:

Львовщина (13%);

Ивано-Франковская (8%);

Киевщина (7%);

Хмельницкая (6%);

г. Киев (5%).

В программу активно приобщается молодежь. Еще 27 победителей в возрасте 18-25 лет получили средства для старта собственного дела. В целом, инициатива уже поддержала более 800 представителей молодежи. Также продолжается поддержка креативной индустрии (27 новых победителей) и образовательного сектора (8 частных заведений дошкольного образования). За все время действия проекта с 2022 года выдано более 33 тысяч микрогрантов и создано почти 60 тысяч рабочих мест.

В рамках ветеранского направления 55 участников получили 28 млн. грн., что позволит создать 113 рабочих мест. Средний размер гранта составил 511 тысяч гривен. С апреля 2023 года поддержку получили более 3 тысяч участников боевых действий и членов их семей. Статистика распределения грантов среди ветеранов такова:

32% открыли магазины и мастерские;

15% - кафе или кофейни;

12% - производят товары;

5% работают в области сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо подать заявку через портал "Дія". Предприниматели могут получить :

микрогранты до 350 тыс. Грн; до 500 тыс. грн для бизнеса из прифронтовых областей;

до 1 млн. грн. на создание учреждений дошкольного образования или развитие креативной индустрии;

до 1 млн. грн. для ветеранов; до 200 тыс. грн. для молодежи до 25 лет.

Напомним, по результатам третьего этапа отбора программы "Власна справа" в 2026 году определены 446 победителей. Общая сумма одобренного финансирования составляет 155 млн. гривен.