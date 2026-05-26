Програма "Власна справа": нові переможці отримають 255 млн грн на розвиток бізнесу

В Україні ще 737 підприємців зможуть реалізувати власні бізнес-плани за допомогою державних грантів. Загальний бюджет підтримки цього етапу програми становить 255 млн грн. Учасники проєкту створять 1183 нових робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зайнятості України.

За результатами восьмої хвилі проєкту, де заявки подавалися з 20 квітня по 3 травня 2026 року, 658 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 215 млн грн. Це забезпечить створення 1021 нового робочого місця.

Розподіл переможців за напрямами діяльності:

гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (31%);

тимчасове розміщення й організація харчування (12%);

переробна промисловість (9%);

професійна, наукова та технічна діяльність (7%); освіта (6%).

Серед регіонів за кількістю погоджених заявок лідирують:

Львівська область (13%);

Київ (9%);

Івано-Франківська область (8%);

Рівненська область (7%);

Дніпропетровська область (6%).

Державну підтримку також погоджено для таких категорій:

40 підприємців віком від 18 до 25 років (загальна кількість молодіжних грантів з моменту старту перевищила 900 кейсів);

30 представників креативної індустрії (загальна кількість творчих бізнесів у програмі досягла 381);

11 приватних дитячих садочків (загалом фінансування виділено вже для понад 100 таких закладів).

У межах ветеранського компоненту програми за результатами восьмої хвилі погоджено фінансування на суму 40 млн грн для 79 учасників. Це дозволить створити 162 нових робочих місць. Серед отримувачів допомоги:

56% є учасниками бойових дій;

42% є членами сімей учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни;

2% є особами з інвалідністю внаслідок війни.

Середній розмір ветеранського гранту становить 506 тисяч гривень. Серед грантерів цього напряму:

32% відкрили магазини та майстерні;

15% — кафе або кав’ярні;

12% — виробляють товари;

5% — працюють у сфері сільського, лісового та рибного господарства.

Загалом з моменту старту ініціативи "Власна справа" у 2022 році в Україні видано понад 35 тисяч мікрогрантів. Це дозволило створити або розпочати процес створення 61 тисячі нових робочих місць. У межах ветеранського напряму з квітня 2023 року фінансування отримали понад 3 тисячі учасників бойових дій та членів їхніх родин, які вже створили або створюють понад 6 тисяч робочих місць.

Нагадаємо, сьома хвиля програми "Власна справа" забезпечила фінансуванням понад 650 бізнес-проєктів на суму 224 млн грн. Завдяки цим коштам в Україні відкриються нові приватні садочки, магазини та виробництва, що дасть роботу понад тисячі громадян