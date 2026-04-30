Производитель гуманоидов открывает новый завод в США: когда заказчики получат домашних роботов

Новые работы ориентированы на помощь по дому/1X Technologies

Норвежский стартап 1X Technologies открыл в Калифорнии завод площадью более 5 тыс. кв. м. Новый объект станет центром массового производства гуманоидов. В отличие от промышленных роботов разработки 1X ориентированы на потребительский рынок и помощь в быту.

об этом сообщает Bloomberg.

Амбициозные планы производства

Новый производственный центр позволит компании производить около 10 тысяч роботов уже в течение первого года работы.

Руководство стартапа ставит еще более амбициозную цель: достичь показателя в 100 тысяч единиц к концу 2027 года. Для реализации этого плана 1X уже готовит строительство еще большего завода в Сан-Карлосе.

Первые поставки серийных моделей заказчикам должны начаться до конца 2026 г., что сделает компанию одним из первых игроков на рынке массовой бытовой робототехники.

Домашний помощник нового поколения

Флагманской разработкой стартапа стал гуманоид Neo, который уже доступен для предварительного заказа по цене 20 тысяч долларов. Робот получил мягкое тело, максимально приближенное к человеческой анатомии, что делает его безопасным для пребывания в доме.

Neo может выполнять рутинные домашние дела, такие как сборка белья или уборка, может поддерживать диалог и постоянно обучаться новым навыкам.

В долгосрочной перспективе разработчики планируют адаптировать машину для сложных задач, в частности для ухода за пожилыми людьми.

Робот NEO имеет рост 165 см, вес 30 кг и может поднимать грузы до 20 кг.

Геополитическая борьба за рынок робототехники

Запуск завода в Калифорнии является стратегически важным для США, поскольку в настоящее время в сегменте гуманоидов доминируют китайские фирмы.

В прошлом году большинство из 13 тысяч отгруженных в мире роботов такого типа было произведено именно в Китае. 1X Technologies, перенеся штаб-квартиру в Пало-Альто, пытается создать мощный американский центр производства, чтобы конкурировать не только с китайскими гигантами, но и с проектами типа Tesla Optimus .

В настоящее время стартап привлек более 123 миллионов долларов инвестиций, значительная часть которых пойдет на развитие производственной инфраструктуры.

Напомним, японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) объявила о начале масштабного эксперимента в токийском аэропорту Ханеда. Уже с мая на взлетно-посадочной полосе появятся человекоподобные работы, которые примут часть физически тяжелой работы с грузами.

Автор:
Татьяна Бессараб