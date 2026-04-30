Виробник гуманоїдів відкриває новий завод у США: коли замовники отримають домашніх роботів

Норвезький стартап 1X Technologies відкрив у Каліфорнії завод площею понад 5 тис. кв. м. Новий об'єкт стане центром масового виробництва гуманоїдів. На відміну від промислових роботів, розробки 1X орієнтовані на споживчий ринок та допомогу в побуті.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Амбітні плани виробництва

Новий виробничий центр дозволить компанії виготовити близько 10 тисяч роботів уже протягом першого року роботи.

Керівництво стартапу ставить ще амбітнішу мету: досягти показника у 100 тисяч одиниць до кінця 2027 року. Для реалізації цього плану 1X уже готує будівництво ще більшого заводу в Сан-Карлосі.

Перші поставки серійних моделей замовникам мають розпочатися до кінця 2026 року, що зробить компанію одним із перших гравців на ринку масової побутової робототехніки.

Домашній помічник нового покоління

Флагманською розробкою стартапу став гуманоїд Neo, який уже доступний для попереднього замовлення за ціною 20 тисяч доларів. Робот отримав м’яке тіло, максимально наближене до людської анатомії, що робить його безпечним для перебування в оселі.

Neo здатен виконувати рутинні домашні справи, такі як складання білизни чи прибирання, може підтримувати діалог та постійно навчатися новим навичкам.

У довгостроковій перспективі розробники планують адаптувати машину для складних завдань, зокрема для догляду за людьми похилого віку.

Робот NEO має зріст 165 см, вагу 30 кг та може піднімати вантажі до 20 кг

Геополітична боротьба за ринок робототехніки

Запуск заводу в Каліфорнії є стратегічно важливим для США, оскільки наразі в сегменті гуманоїдів домінують китайські фірми.

Минулого року більшість із 13 тисяч відвантажених у світі роботів такого типу були вироблені саме в Китаї. 1X Technologies, перенісши штаб-квартиру до Пало-Альто, намагається створити потужний американський центр виробництва, щоб конкурувати не лише з китайськими гігантами, а й із проєктами на кшталт Tesla Optimus.

Наразі стартап залучив понад 123 мільйони доларів інвестицій, значна частина яких піде на розбудову виробничої інфраструктури.

