- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Производитель кормов покупает три агрокомпании вместе с землей и элеваторами в прифронтовой зоне
"Кролевецкий комбикормовый завод" (ККЗ) готовится к масштабному расширению своего агробизнеса. Компания планирует приобрести три предприятия, входящих в состав группы "Росток-Холдинг".
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в проекте повестки дня Антимонопольного комитета Украины от 7 мая.
Что именно покупает завод
Соглашение предусматривает переход под контроль ККЗ трех стратегических активов в Черниговской области:
- "Новгород-Северские аграрные инвестиции";
- "Демор";
- "Новгород-Северский элеватор".
По данным Latifundist, вместе с компаниями покупатель получит контроль над 13 тыс. га земли (из которых 3 тыс. га не обрабатываются из-за расположения в прифронтовой зоне), а также ферму с поголовьем в 300 коров .
Мощности Новгород-Северского элеватора позволяют одновременно хранить до 33,5 тыс. тонн зерна.
После закрытия сделки общий земельный банк "Кролевецкого комбикормового завода" вырастет до 108 тыс. га .
Это позволит компании официально войти в десятку крупнейших агрохолдингов Украины по объему земельных ресурсов.
История партнерства
Это не первая подобная операция между сторонами. Еще в 2021 году Кролевецкий завод получил разрешение АМКУ на приобретение активов Глуховского кластера "Росток-Холдинг", включая "Глуховский элеватор".
Тогда регулятор согласовал получение контрольного пакета акций (более 50%), что заложило фундамент для последующего поглощения активов холдинга.
Что известно о ККЗ
Кролевецкий комбикормовый завод (ККЗ) – это одно из ведущих агропромышленных предприятий Северной Украины (Сумская область).
Специализируется на производстве высококачественных комбикормов для животноводства и птицеводства. Кроме этого, занимается растениеводством (выращивание зерновых и масличных культур), хранением зерна и животноводством. Земельный банк: Компания активно наращивает активы.
Обладает собственными мощными элеваторными комплексами (в частности в Кролевце и Глухове), обеспечивающими полный цикл — от выращивания и сушки зерна до производства готовой продукции.
Ключевой фигурой и учредителем предприятия является бизнесмен Александр Андрущенко.
О "Росток-Холдинге"
"Росток-Холдинг" – агрокомпания в Новгород-Северском районе Черниговской области, где обрабатывает 15,7 тыс. га. Обладает элеватором вместимостью 40 тыс. тонн и молочной фермой на более чем 500 коров.
Поля компании кое-где расположены вплотную к границе со страной-агрессором РФ, расстояние составляет от 1 метра до 40 км.
Напомним, в интервью Delo.ua гендиректор агрокомпании "Росток-Холдинг" Дмитрий Купавцев рассказывал о рисках агробизнеса в Украине на прифронтовых территориях. По его словам, весь бизнес на севере страны остается неконкурентным по сравнению с приближенными к морским портам регионами, логистика влияет на прибыль.