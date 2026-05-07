Производитель кормов покупает три агрокомпании вместе с землей и элеваторами в прифронтовой зоне

"Кролевецкий комбикормовый завод" (ККЗ) готовится к масштабному расширению своего агробизнеса. Компания планирует приобрести три предприятия, входящих в состав группы "Росток-Холдинг".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в проекте повестки дня Антимонопольного комитета Украины от 7 мая.

Что именно покупает завод

Соглашение предусматривает переход под контроль ККЗ трех стратегических активов в Черниговской области:

"Новгород-Северские аграрные инвестиции";

"Демор";

"Новгород-Северский элеватор".

По данным Latifundist, вместе с компаниями покупатель получит контроль над 13 тыс. га земли (из которых 3 тыс. га не обрабатываются из-за расположения в прифронтовой зоне), а также ферму с поголовьем в 300 коров .

Мощности Новгород-Северского элеватора позволяют одновременно хранить до 33,5 тыс. тонн зерна.

После закрытия сделки общий земельный банк "Кролевецкого комбикормового завода" вырастет до 108 тыс. га .

Это позволит компании официально войти в десятку крупнейших агрохолдингов Украины по объему земельных ресурсов.

История партнерства

Это не первая подобная операция между сторонами. Еще в 2021 году Кролевецкий завод получил разрешение АМКУ на приобретение активов Глуховского кластера "Росток-Холдинг", включая "Глуховский элеватор".

Тогда регулятор согласовал получение контрольного пакета акций (более 50%), что заложило фундамент для последующего поглощения активов холдинга.

Что известно о ККЗ

Кролевецкий комбикормовый завод (ККЗ) – это одно из ведущих агропромышленных предприятий Северной Украины (Сумская область).

Специализируется на производстве высококачественных комбикормов для животноводства и птицеводства. Кроме этого, занимается растениеводством (выращивание зерновых и масличных культур), хранением зерна и животноводством. Земельный банк: Компания активно наращивает активы.

Обладает собственными мощными элеваторными комплексами (в частности в Кролевце и Глухове), обеспечивающими полный цикл — от выращивания и сушки зерна до производства готовой продукции.

Ключевой фигурой и учредителем предприятия является бизнесмен Александр Андрущенко.

О "Росток-Холдинге"

"Росток-Холдинг" – агрокомпания в Новгород-Северском районе Черниговской области, где обрабатывает 15,7 тыс. га. Обладает элеватором вместимостью 40 тыс. тонн и молочной фермой на более чем 500 коров.

Поля компании кое-где расположены вплотную к границе со страной-агрессором РФ, расстояние составляет от 1 метра до 40 км.

Напомним, в интервью Delo.ua гендиректор агрокомпании "Росток-Холдинг" Дмитрий Купавцев рассказывал о рисках агробизнеса в Украине на прифронтовых территориях. По его словам, весь бизнес на севере страны остается неконкурентным по сравнению с приближенными к морским портам регионами, логистика влияет на прибыль.