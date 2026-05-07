Виробник кормів купує три агрокомпанії разом із землею та елеваторами у прифронтовій зоні

“Кролевецький комбікормовий завод” (ККЗ) готується до масштабного розширення свого агробізнесу. Компанія планує придбати три підприємства, що входять до складу групи “Росток-Холдинг”.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у проєкті порядку денного Антимонопольного комітету України від 7 травня.

Що саме купує завод

Угода передбачає перехід під контроль ККЗ трьох стратегічних активів у Чернігівській області:

"Новгород-Сіверські аграрні інвестиції";

"Демор";

"Новгород-Сіверський елеватор".

За даними Latifundist, разом із компаніями покупець отримає контроль над 13 тис. га землі (з яких 3 тис. га наразі не обробляються через розташування у прифронтовій зоні), а також ферму з поголів’ям у 300 корів.

Потужності "Новгород-Сіверського елеватора" дозволяють одночасно зберігати до 33,5 тис. тонн зерна.

Після закриття угоди загальний земельний банк "Кролевецького комбікормового заводу" зросте до 108 тис. га.

Це дозволить компанії офіційно увійти до десятки найбільших агрохолдингів України за обсягом земельних ресурсів.

Історія партнерства

Це не перша подібна операція між сторонами. Ще у 2021 році Кролевецький завод отримав дозвіл АМКУ на придбання активів Глухівського кластера "Росток-Холдинг", включаючи "Глухівський елеватор".

Тоді регулятор погодив отримання контрольного пакета акцій (понад 50%), що заклало фундамент для подальшого поглинання активів холдингу.

Що відомо про ККЗ

Кролевецький комбікормовий завод (ККЗ) — це одне з провідних агропромислових підприємств Північної України (Сумська область).

Спеціалізується на виробництві високоякісних комбікормів для тваринництва та птахівництва. Окрім цього, займається рослинництвом (вирощування зернових та олійних культур), зберіганням зерна та тваринництвом.. Земельний банк: Компанія активно нарощує активи.

Володіє власними потужними елеваторними комплексами (зокрема в Кролевці та Глухові), що забезпечують повний цикл — від вирощування та сушіння зерна до виробництва готової продукції.

Ключовою фігурою та засновником підприємства є бізнесмен Олександр Андрущенко.

Про “Росток-Холдинг”

“Росток-Холдинг” – агрокомпанія в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, де обробляє 15,7 тис. га. Має елеватор місткістю 40 тис. тонн і молочну ферму на більш ніж 500 корів.

Поля компанії подекуди розташовані впритул до кордону з країною-агресором РФ, відстань складає від 1 метру до 40 км.

Нагадаємо, в інтервью Delo.ua гендиректор агрокомпанії “Росток-Холдинг” Дмитро Купавцев розповідав про ризики агробізнесу в Україні на прифронтових територіях. За його словами, весь бізнес на півночі країни залишається неконкурентним в порівнянні з наближеними до морських портів регіонами, логістика впливає на прибуток.