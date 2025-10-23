Запланована подія 2

Новости
Читати українською

Производитель косметики Dove превысил прогноз продаж благодаря премиальной косметике в США

Dove
Производитель косметики Dove показал рост, сильнее ожиданий рынка / Depositphotos

Компания Unilever, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, объявила, что ее базовые продажи за третий квартал превзошли прогнозы рынка. Фактором успеха стал двузначный рост продаж премиальных брендов средств для волос, таких как Dove, K18 и Nutrafol, особенно ощутимый в Северной Америке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Базовый рост продаж составил 3,9%, превысив прогноз аналитиков в 3,7%. Рост цен также оказался выше ожидаемого (2,4% против 2,2%).

Эта тенденция подтверждает стратегический курс нового генерального директора Фернандо Фернандеса, возглавившего компанию в марте.

Его ключевой приоритет – продвижение на рынок высокорентабельных премиальных продуктов в сфере красоты и личной гигиены, являющегося ключевым фактором для разворота тенденций на фоне слабых потребительских настроений и экономической неопределенности.

Продажи в Северной Америке выросли на 5,5%

Как отметили аналитики Barclays, Северная Америка "совершенно захватила всю пару". В этом регионе продажи выросли на 5,5%, главным образом, благодаря значительному росту объемов продаж в сегменте средств личной гигиены и косметики.

Менеджер Aviva Investors назвал показатели Северной Америки "очень приятными", подчеркивая, что значительная часть роста была обусловлена именно увеличением объемов.

Продажи в подразделении красоты и благосостояния выросли на 5,1% благодаря ключевым брендам волос, а также Vaseline, Liquid IV и Hourglass.

Unilever стремится добиться роста объемов продаж на уровне 2% и приблизилась к этой цели, показав рост объемов продаж на 1,7% (без учета мороженого) за квартал.

Поворотный момент

С момента назначения Фернандеса, выросшие примерно на 1,5% в четверг акции Unilever показали лучшие результаты, чем у конкурента Nestle. Новый гендиректор оптимизирует бизнес, сокращает расходы и изучает возможности продажи непрофильных активов, чтобы увеличить прибыль.

Он подтвердил, что фирма переформовывает свой портфель, "предоставляя приоритет премиальным сегментам и цифровой коммерции, а также закрепляя свой рост в США и Индии".

Unilever оставила свой годовой прогноз роста продаж неизменным – 3-5%.

Отметим, что Unilever владеет такими известными в Украине косметическими брендами как Dove, Sunsilk, Axe, Rexona, Lux; брендами бытовой химии Domestos, Cif; брендом соусов Hellman's, супов Knorr, а также мороженого Cornetto, Wall's и Magnum. Компания имеет 128 000 сотрудников и поставляет продукцию практически во все страны мира.

Напомним, в июне американская транснациональная корпорация Procter&Gamble объявила о сокращении 7000 рабочих мест, или около 6% своих работников, в течение следующих двух лет в рамках реструктуризации.

Автор:
Татьяна Бессараб